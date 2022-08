Leagues Cup

América logró vencer en penales al LAFC en el duelo amistoso del Showcase de la Leagues Cup 2022 en el SoFi Stadium de Los Ángeles, California.

El partido arrancó de manera movida con ambos equipos buscando tomar las riendas, al 18 Opoku sacaba disparo que Óscar Jiménez salvaba, pero era el América el que controlaba, al 21 el Mozumbito sacaba disparo por un lado, al 30 Federico Viñas, de cabeza, se quedaba cerca, el duelo se mantenía trabado, al 40 Mbacke se iba expulsado por falta sobre Viñas, aunque tras revisarse en el VAR se cambió por amarilla, así concluyó el primer lapso.

Para el segundo tiempo el América controlaba totalmente el juego, apenas a los 2 minutos Mozumbito fallaba un mano a mano, al 51 Mbacke salvaba su arco en la linea, las Águilas presionaban buscando el gol, Gareth Bale y Carlos Vela ingresaron por el LAFC, pero el duelo cayó en un bache, había algunos intentos sin mucha claridad, así concluían los 90 minutos para irnos a los penales.

Bruno Valdez abrió la serie poniendo al frente a las Águilas, Diego Palacios iba por el empate, pero Óscar Jiménez detenía el cobro. Henry Martín y Carlos Vela no fallaban. Alejandro Zendejas fallaba el cobro y Cal Jennings ponía el empate. Karel Campos ponía el 3-2, pero Ilie Sánchez ponía el 3-3. Cabecita Rodríguez y Gareth Bale no fallaban para irnos a muerte súbita. Sebastian Cáceres y Franco Escobar no fallaban. Emilio Lara ponía el 6-5, mientras que Cifuentes voló su disparo para concluir con el juego.

Así, el América finalmente cerró estos duelos amistosos y se podrá concentrar de lleno en la Liga MX donde el domingo recibirá a Juárez por la jornada 7 con la obligación de llevarse las tres unidades. América 0-0 LAFC.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Penales América vs LAFC 0(6)-0(5) Amistoso Leagues Cup 2022

