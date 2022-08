México vs Colombia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 2 Mundial Femenil Sub-20 2022

Mundial Femenil

Partidazo sumamente atractivo tendremos este sábado 13 de agosto en la jornada 2 del Mundial Femenil Sub-20 2022 en Costa Rica, cuando México busque sumar su primera victoria que les permita pensar en la siguiente ronda, sin embargo se medirán a Colombia que llega motivada lista para imponer su calidad en el Nacional.

Hora y Canal México vs Colombia

Sede: Estadio Nacional, San José, Costa Rica

Hora: 5:00 pm de Costa Rica. 6:00 pm de México y Colombia. 4:00 pm PT / 7:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: Nue9ve y TUDN en México. Gol Caracol en Colombia. DirecTV Sports en Sudamérica. Telemundo en Estados Unidos.

México vs Colombia en VIVO

La selección de México llegó a este Mundial con muchos problemas extra-cancha tras el cese de Maribel Domínguez a unos días del inicio, ahora con Ana Galindo esperan mantener el nivel que los llevó a ser subcampeonas de la CONCACAF.

Las Tricolores tuvieron un duro debut mundialista el pasado miércoles cuando se midieron a Nueva Zelanda en un choque que dominaron totalmente, pero apenas alcanzaron a igualar 1-1 con anotación de Anette Vázquez.

Por su parte, Colombia volvía a un Mundial de la categoría con mucha ilusión y tras su gran debut esperan perfilar la clasificación este mismo sábado.

Las Cafeteras fueron una de las sorpresas en la jornada inaugural de esta competencia ya que se midieron a la siempre favorita Alemania, sin embargo con solitaria anotación de Marian Muñoz a 3 minutos del final se quedaron con el triunfo.

Tanto México como Colombia saben de la importancia de este partido, no hay margen de error en la pelea por la clasificación, sobretodo para las Tricolores que no pudieron debut ganando, así que una derrota este sábado las dejaría virtualmente eliminadas, pero son las Cafeteras las favoritas. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. México vs Colombia.

