Bruno Fernandes devela el plan de Cristiano Ronaldo en este mercado de pases

En el día de ayer, Bruno Fernandes, centrocampista portugués del Manchester United, realizó una buena actuación ante el Liverpool que le permitió conseguir en el Old Trafford su primera victoria en la Premier League 2022-23.

Luego del compromiso, el portugués se refirió a la situación de su compañero Cristiano Ronaldo, quien ha sido uno de los nombres más sonados en este mercado de pases.

«Hay mucha especulación, pero nadie mejor que Cristiano para hablar de eso. Puede que sepa una cosa o dos, pero no seré yo quien lo diga. Por ahora es jugador del United. No sé si se irá o no. Como dijo, hablará pronto y tendrán tiempo de escuchar sus palabras y lo que tiene que decir. Si Cristiano cree que lo mejor es que se vaya, me alegro por él porque lo más importante es que está al máximo nivel y enorgulleciendo a nuestro país«, dijo Bernardo.

El futuro de Cristiano Ronaldo sigue abierto y sus intenciones son las mismas: jugar la UEFA Champions League esta temporada, mientras que el United no tiene ni la más mínima intención de darle salida a uno de sus mejores hombres.

Queda poco tiempo de mercado y CR7 seguirá dando de qué hablar.

Last modified: agosto 23, 2022

