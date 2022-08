Nottingham Forest vs Tottenham EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 4 Premier League 2022-23

Premier League 2022-2023

Seguimos con las emociones de la jornada 4 de la Premier League 2022-2023 este domingo 28 de agosto, cuando el Nottingham Forest busque aprovechar su condición de local para sumar y alejarse de la zona baja de la tabla, pero tendrán que recibir a un Tottenham que saldrá a imponer su jerarquía en su visita al The City Ground.

Hora y Canal Nottingham Forest vs Tottenham

Sede: The City Ground, Nottingham, Inglaterra

Hora: 4:30 pm de Reino Unido. 9:30 am de Centroamérica. 10:30 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 12:30 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 8:30 am PT / 11:30 am ET en Estados Unidos.

Canal: NBC Sports en Estados Unidos. SKY Sports en Inglaterra y Centroamérica. DirecTV Sports en Sudamérica. Paramount+ en México.

Nottingham Forest vs Tottenham en VIVO

El cuadro del Nottingham Forest ha tenido un buen arranque de temporada en su lucha por la salvación. En 3 jornadas suman una victoria, un empate y una derrota. La semana pasada igualaron 1-1 en su visita al Everton.

El Tricky Trees tuvo actividad a media semana en la segunda ronda de la Copa de la Liga donde vencieron 0-3 al Grimsby Town con doblete de Sam Surridge y uno más de Ryan Yates.

Por su parte, Tottenham ha empezado la temporada de buena manera demostrando que quieren volver a pelear por la parte alta, incluso por el título. En 3 jornadas suman par de triunfos y han igualado en una ocasión, así que intentarán seguir con esa buena inercia.

Los Spurs vienen de un valioso triunfo en la jornada pasada cuando recibieron a los Wolves logrando superarlos con solitaria anotación de Harry Kane.

Tanto el Nottingham Forest como el Tottenham saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un paso en la pelea por sus objetivos ahora que va tomando forma la temporada; en la tabla general encontramos a Tricky Trees en la décima posición con 4 puntos, mientras los Spurs son cuartos con 7 unidades en esta Liga Premier. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Nottingham Forest vs Tottenham.

