Wolves vs Newcastle EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 4 Premier League 2022-23

Premier League 2022-2023

Abrimos las emociones de este domingo 28 de agosto con un gran duelo en la jornada 4 de la Premier League 2022-2023, cuando los Wolves vuelvan a casa con la misión de sumar su primer triunfo y tomar un respiro tras su titubeante arranque, pero recibirán a un Newcastle que llega motivado listo para quedarse con el botín completo del Molineux Stadium.

Hora y Canal Wolves vs Newcastle

Sede: Molineux Stadium, Wolverhampton, Inglaterra

Hora: 2:00 pm de Reino Unido. 8:00 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 10:00 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 6:00 am PT / 9:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en Inglaterra. DirecTV Sports en Sudamérica. NBC en Estados Unidos. Paramount+ en México.

Wolves vs Newcastle en VIVO

El cuadro de los Wolves ha tenido un arranque de temporada irregular ya que todavía no conocen el triunfo en las 3 jornadas previas con un empate y un par de descalabros, una de esas derrotas fue en la jornada pasada cayendo 1-0 en su visita al Tottenham.

Los Lobos tuvieron actividad a media semana donde lograron su boleto a la tercera ronda de la Copa de la Liga al vencer 2-1 al Preston con anotaciones de Raúl Jiménez y Adama Traoré.

Por su parte, el Newcastle ha tenido un buen inicio de temporada demostrando que quieren pelear por algo más que el no-descenso esta campaña. En la jornada pasada lograron igualar 3-3 ante el Manchester City para colocarse con un triunfo y par de empates.

Las Urracas también tuvieron acción a media semana en la segunda ronda de la Copa de la Liga donde derrotaron 1-2 al Tranmere Rovers con goles de Jamaal Lascelles y Chris Wood.

Tanto los Wolves como el Newcastle saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de llevarse el triunfo y con ello ganar en confianza ahora que la temporada va tomando forma. En los pronósticos es difícil dar un favorito, los Lobos esperan que el regreso de Jiménez los ayude a ganar, pero las Urracas llegan mejor y saldrán decididas a mantener el paso invicto en la Liga Premier. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Wolves vs Newcastle.

Wolves vs Newcastle EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 4 Premier League 2022-23

Last modified: agosto 27, 2022

