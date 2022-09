PSV vs Bodo/Glimt EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 1 Europa League 2022-23

Europa League

Se abren las emociones de la fase de grupos de la Europa League 2022-2023 este jueves 8 de septiembre, cuando el PSV haga su debut en la competencia con la misión de sumar las tres unidades al recibir al Bodo/Glimt que intentará dar la campanada en su visita al Philips Stadion.

Hora y Canal PSV vs Bodo/Glimt

Sede: Philips Stadion, Eindhoven, Países Bajos

Hora: 6:45 pm de Países Bajos. 10:45 am de Centroamérica. 11:45 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 12:45 pm de Bolivia, Venezuela, Chile y Paraguay. 1:45 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:45 am PT / 12:45 pm ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN y Fox Sports en Latinoamérica.

Streaming: Star+ en Latinoamérica. Vix en Estados Unidos.

PSV vs Bodo/Glimt en VIVO

El cuadro del PSV ha cumplido en su arranque de temporada en la Eredivisie de los Países Bajos donde suman 4 victorias y una derrota, sin embargo justamente vienen de caer en la jornada del pasado sábado cuando visitaron al Twente siendo superados 2-1.

Los Granjeros están en esta Europa League tras fracasar en su intentó por llegar a la fase de grupos de la Champions League al perder en Play-offs ante el Rangers de Escocia, lo que significó un duro golpe para la institución.

Por su parte, el Bodo/Glimt es un club noruego que ha irrumpido con fuerza a nivel europeo y local. En la Eliteserien de Noruega marchan sublíderes, aunque igual vienen de perder el pasado sábado siendo goleados 1-4 por el Molde.

El Papá de la Roma tampoco logró su boleto a la fase de grupos de la Champions League ya que ellos quedaron fuera a manos del Dinamo Zagreb en el Play-off.

Tanto el PSV como el Bodo/Glimt saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de iniciar su participación con el pie derecho. En los pronósticos los Granjeros, de Erick Gutíerrez, son claros favoritos al estar en casa y tener mayor jerarquía, pero los Noruegos tienen la calidad para competir. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. PSV vs Bodo/Glimt.

