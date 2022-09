Ajax vs Heerenveen EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 6 Eredivisie 2022-23

Eredivisie

Buen partido nos espera este sábado 10 de septiembre siguiendo con la jornada 6 de la Eredivisie 2022-2023 en los Países Bajos, cuando el Ajax busque seguir con su gran inercia que los consolide en la cima de la tabla, pero recibirán a un Heerenveen que llega invicto listo para dar la campanada en su visita al Amsterdam Arena.

Hora y Canal Ajax vs Heerenveen

Sede: Johan Cruyff Arena, Ámsterdam, Países Bajos

Hora: 5:45 pm de Países Bajos. 10:45 am de Centroamérica. 11:45 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:45 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:45 am PT / 12:45 pm ET en Estados Unidos.

Canal: Star+ en Latinoamérica. ESPN+ en Estados Unidos.

Ajax vs Heerenveen en VIVO

El cuadro del Ajax ha tenido un arranque de campaña espectacular ganando los 5 partidos que han disputado. En la jornada pasada golearon 4-0 al Cambuur.

Ajacieden viene de una gran victoria a media semana en su debut en la Champions League donde recibieron al Rangers logrando superarlos 4-0 con goles de Edson Álvarez, Steven Berghuis, Mohammed Kudus y Steven Bergwijn.

Por su parte, el Heerenveen ha sorprendido en este inicio de temporada donde se mantiene invicto en 5 fechas con par de victorias y 3 empates, pero saben que su verdadera «prueba de fuego» será este sábado.

El Orgullo de Frisia viene de un agridulce empate en la jornada pasada cuando recibieron al NEC en un choque en el que sufrieron la expulsión de Tibor Halilovic a los 62 minutos y tras eso poco pudieron hacer para un 0-0 final.

Tanto el Ajax como el Heerenveen saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un golpe de autoridad que les permita demostrar para que estarán esta temporada. En los pronósticos Ajacieden es claro favorito al estar en casa y llegar con paso perfecto, pero el Orgullo de Frisia intentará salir, al menos, con el empate. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Ajax vs Heerenveen.

