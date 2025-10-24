Napoli vs Inter EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 8 Serie A 2025-26

Serie A

(*Se pondrá al inicio del juego)

El Napoli y el Inter de Milán protagonizan este sábado 24 de octubre uno de los partidos más esperados de la Serie A 2025-2026, cuando se enfrenten en el Estadio Diego Armando Maradona. Ambos equipos llegan empatados con 15 puntos, pero en contextos completamente distintos: los napolitanos buscan detener su caída, mientras los nerazzurri llegan lanzados hacia la cima.

⚽ Napoli, obligado a reaccionar en casa

El conjunto dirigido por Antonio Conte atraviesa un momento delicado tras caer ante el Torino y sufrir una dura derrota 6-2 ante el PSV en la Champions League. Las lesiones de jugadores clave como Rasmus Hojlund y Amir Rrahmani han afectado el rendimiento, aunque el Napoli mantiene un invicto de 15 partidos como local en la Serie A.

Con figuras como Scott McTominay y Matteo Politano, los Azzurri buscarán reencontrarse con su mejor versión ante su gente y evitar una tercera derrota consecutiva, algo impensable para el vigente campeón italiano.

🔥 Inter, el equipo más en forma de Italia

El Inter de Cristian Chivu llega en plena racha positiva con siete victorias consecutivas en todas las competiciones. En Champions League goleó 4-0 al Union Saint-Gilloise y en Serie A presume de tener el ataque más productivo del torneo con 18 goles en siete fechas.

Lautaro Martínez, Ange-Yoan Bonny y Francesco Pio Esposito lideran un frente ofensivo temible que promete poner a prueba la defensa napolitana.

🧩 Pronóstico: Napoli 1-1 Inter de Milán

Pese a la diferencia de forma, el Napoli sigue siendo un rival durísimo en casa. El Inter llega mejor, pero los de Conte podrían rescatar un empate y frenar la racha ganadora de los milaneses.

