Liga MX Torneo Apertura 2022

El Cruz Azul logró una increíble y valiosa remontada 2-1 ante el León duelo adelantado de la jornada 16 del Torneo Apertura 2022 en el Azteca.

El partido arrancó con dominio del Cruz Azul que buscaba imponer condiciones rápido, apenas al minuto 1 Gonzalo Carneiro sacó disparo que se quedó cerca de ser el 1-0, dos minutos después otra vez apareció Carneiro con remate de cabeza al poste, al 10 fue turno de Erik Lira de intentarlo, poco a poco León emparejó el trámite, el choque se mantuvo cerrado para terminar el primer lapso con el 0-0.

Para el segundo tiempo el duelo se mantenía cerrado, pero a los 11 minutos Lucas Di Yorio mando un centro raso que Rodrigo Huescas metió a su propio arco para que León tomará ventaja, el Cruz Azul adelantó lineas y al 68 parecía lograr el empate, pero de manera increíble fue anulado por un supuesto fuera de lugar de Nacho Rivero que no existió, aun así la Máquina Cementera no bajó los brazos y al 82 otra vez apareció Rivero en un tiro de esquina ahora asistiendo a Michael Estrada que firmó el 1-1, eso motivó a los azules y cuando parecía que no había más apareció Jesús Escoboza al 90+2 para el 2-1 final.

Con esta victoria el Cruz Azul arribó a 18 puntos en la décima posición soñando con el boleto al repechaje, mientras León se estancó en 18 unidades en el noveno lugar. En actividad de la jornada 15 de la Liga MX, la Máquina Cementera visitará a Pumas el domingo, mismo día en que los Esmeraldas recibirán al Querétaro. Cruz Azul 2-1 León.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Cruz Azul vs León 2-1 Torneo Apertura 2022

Last modified: septiembre 15, 2022

Etiquetas: Cruz Azul