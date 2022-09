Tottenham vs Leicester EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 8 Premier League 2022-2023

Premier League 2022-2023

Gran partido nos espera este sábado 17 de septiembre en la jornada 8 de la Premier League 2022-2023, cuando el Tottenham busque aprovechar su condición de local para sumar un nuevo triunfo que los mantenga en la pelea por la cima, pero recibirán a un Leicester City que está desesperado por sumar en su visita al Tottenham Hotspur Stadium.

Hora y Canal Tottenham vs Leicester

Sede: Tottenham Hotspur Stadium, Londres, Inglaterra

Hora: 5:30 pm de Reino Unido. 10:30 am de Centroamérica. 11:30 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 12:30 pm de Bolivia, Chile, Paraguay y Venezuela. 1:30 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:30 am PT / 12:30 pm ET en Estados Unidos.

Canal: Telemundo en Estados Unidos. Paramount+ en México. ESPN en Sudamérica.

Tottenham vs Leicester en VIVO

El cuadro del Tottenham ha tenido un buen arranque de campaña demostrando que quieren volver a los primeros planos. En su último duelo vencieron 2-1 al Fulham, para colocarse con 4 triunfos y par de empates.

Los Spurs vienen de un amargo golpe a media semana en la Champions League donde visitaron al Sporting Lisboa siendo superados 2-0.

Por su parte, el Leicester ha tenido una campaña decepcionante que los tiene hundidos en la tabla tras sumar apenas un empate y 5 derrotas en 6 duelos, por lo que en casa no hay margen de error, les urge sumar de a tres si no quieren hundirse.

Los Foxes esperan que la semana de pausa les haya servido para recuperar al plantel. Su último duelo fue el 4 de septiembre siendo goleados 5-2 por el Brighton.

Tanto el Tottenham como el Leicester saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un paso en sus respectivas luchas. En los pronósticos los Spurs son claros favoritos al estar en casa, pero los Foxes intentarán dar la sorpresa. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Tottenham vs Leicester.

