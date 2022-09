Barcelona vs Elche EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 6 LaLiga 2022-23

Liga Española 2022-2023

Buen partido tendremos este sábado 17 de septiembre en la jornada 6 de LaLiga 2022-2023 de España, cuando el Barcelona busque seguir sumando victorias que lo mantenga en la pelea por la cima, pero tendrán que recibir a Elche que intentará dar la campanada en su dura visita al Camp Nou.

Hora y Canal Barcelona vs Elche

Sede: Estadio Camp Nou, Barcelona, España

Hora: 4:15 pm de España. 8:15 am de Centroamérica. 9:15 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 10:15 am de Bolivia, Chile, Paraguay y Venezuela. 11:15 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 7:15 am PT / 10:15 am ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN+ en Estados Unidos. ESPN en Sudamérica. SKY Sports en México y Centroamérica.

Barcelona vs Elche en VIVO

El cuadro del Barcelona ha cumplido con un buen arranque de temporada que los mantiene en la pelea por la cima e ilusionando a su afición que pueden competir por el título. En la jornada pasada golearon 0-4 al Cádiz para colocarse con 4 triunfos y un empate.

Los Blaugranas vienen de un amargo descalabro a media semana en la Champions League donde visitaron al Bayern Múnich cayendo 2-0, aunque compitiendo de buena manera.

Por su parte, Elche ha tenido un inicio de temporada muy duro que los tiene peleando en la zona baja tras sumar apenas un empate y perder en los restantes 4 compromisos, por lo que les urge reaccionar, aunque luce difícil que puedan hacerlo este sábado.

Los Ilicitanos vienen de un nuevo descalabro en la jornada pasada cuando recibieron al Athletic Bilbao siendo superados 1-4.

Tanto el Barcelona como Elche saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de ganar, pero la realidad es que los Blaugranas son amplios favoritos para ganar y golear, sería una gran sorpresa si los Ilicitanos rescatan algo de Cataluña. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Barcelona vs Elche.

Barcelona vs Elche EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 6 LaLiga 2022-23

Last modified: septiembre 16, 2022

Etiquetas: Barcelona