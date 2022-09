Roma vs Atalanta EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 7 Serie A 2022-23

Serie A

Partidazo sumamente atractivo tendremos este domingo 13 de septiembre en la jornada 7 de la Serie A 2022-2023, cuando la Roma busque aprovechar su condición de local para sumar un nuevo triunfo que los mantenga en la pelea por la cima, pero recibirán a un Atalanta que saldrá decidido a imponer su calidad en su visita al Stadio Olimpico.

Hora y Canal Roma vs Atalanta

Sede: Stadio Olimpico, Roma, Italia

Hora: 6:00 pm de Italia. 10:00 am de Centroamérica. 11:00 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:00 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:00 am PT / 12:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: Paramount+ en Estados Unidos. ESPN en Latinoamérica.

Roma vs Atalanta en VIVO

El cuadro de la Roma ha tenido un buen inicio de temporada demostrando que quiere volver a pelear por los primeros puestos. En la jornada pasada vencieron 1-2 al Empoli para colocarse con 4 victorias, un empate y una sola derrota.

La Loba tuvo actividad a media semana en la Europa League donde recibieron al HJK logrando vencerlos claramente 3-0 con goles de Paulo Dybala, Lorenzo Pellegrini y Andrea Belotti.

Por su parte, Atalanta ha empezado la temporada de manera invicta al sumar 4 triunfos y 2 empates, por lo que en esta visita intentarán mantener ese paso.

La Dea viene de un amargo empate en la jornada pasada cuando recibieron al Cremonese en un duelo donde Merih Demiral los puso al frente, aunque tuvieron que conformarse con el 1-1 final.

Tanto la Roma como el Atalanta saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de ganar y dar un gran paso en la pelea por los primeros puestos; en la tabla general encontramos a La Loba en la quinta posición con 13 puntos, mientras La Dea es sublíder con 14 unidades en esta Serie A. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Roma vs Atalanta.

