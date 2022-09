Green Bay Packers vs Chicago Bears EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Semana 2 NFL 2022

NFL

La semana 2 de la temporada 2022 de la NFL se destacará por la rivalidad más antigua de la liga cuando los Chicago Bears visiten a los archirrivales Green Bay Packers para «Sunday Night Football».

Estos equipos tuvieron comienzos de temporada muy diferentes en la Semana 1. Los Bears (1-0) superaron una primera mitad mediocre para derrotar a los San Francisco 49ers en casa, mientras que los Packers (0-1) fueron superados en todas las fases del juego por los Vikings en su derrota en Minnesota.

Los Bears ahora buscan aprovechar ese impulso y obtener una victoria poco común en Lambeau Field, mientras que los Packers esperan recuperarse al continuar con su éxito contra Chicago.

Hora y Canal Packers vs Bears

Inicio: domingo 18 de septiembre a las 5:20 p.m. PT / 8:20 p. m. ET en Estados Unidos. 7:20 p.m. en México.

Televisión: NBC en Estados Unidos. ESPN en Latinoamérica.

Transmisión en vivo: fuboTV (Comience su prueba gratuita) en EUA.

Spread: Packers -10

Tres cosas para ver

1.- Fields contra Rodgers

Fields ganó su primer partido de temporada mientras que Rodgers perdió el suyo, pero los números de la Semana 1 para ambos hombres son engañosos. La 11ª selección general del draft del año pasado completó solo 8 de 17 pases para 121 yardas contra los Niners el domingo pasado. Y aunque lanzó un pick y fue capturado dos veces, lanzó dos touchdowns. Fields promedió 7.1 yardas por intento y terminó el juego con un índice de pasador de 85.7. Luchó a través de las duras condiciones del campo causadas por la lluvia y superó una primera mitad muy lenta y lenta.

En la superficie, Rodgers tuvo un día decente en términos de puntaje. Completó 22 de 34 intentos en Minneapolis para 195 yardas. Pero no lanzó un pase de touchdown, y solo 95 de esas yardas fueron contabilizadas por receptores abiertos. Fue capturado cuatro veces, lanzó una intercepción y solo promedió 5.7 yardas por intento. Los pases dejados caer por su joven cuerpo de receptores no ayudaron, especialmente la caída del novato Christian Watson en el primer cuarto, que hubiera sido un touchdown seguro.

No todo fue culpa de la ofensiva porque la defensa también tuvo sus problemas (más sobre eso más adelante). Pero el resultado final fue que el Pack cayó por segunda vez consecutiva en la apertura de la temporada. Ahora, Fields ya tiene marca de 0-2 de por vida contra Aaron Rodgers, ya que los Bears perdieron los dos encuentros del año pasado por un marcador combinado de 69-44. Pero en esos juegos, Fields representó 515 yardas totales y tres pases de touchdown. Sin embargo, como todos sabemos, Rodgers «posee» a los Bears (récord de 22-5, 6549 yardas aéreas, 61 pases de touchdown contra ellos).

2.- Cómo los Bears pueden volver a ganar el domingo

Además de ver un mejor juego de Fields, la ofensiva también necesita más de su juego terrestre. Los Bears corrieron para apenas 99 yardas la semana pasada en 37 acarreos (2.7 ypc), con 45 de ellos gracias a los pies del corredor de segundo año Khalil Herbert, quien anotó el único touchdown terrestre del juego. Al coordinador ofensivo Luke Getsy (ex asistente ofensivo de los Packers) ciertamente le gustaría ver más de David Montgomery (26 yardas). Aprovechar las luchas de los Packers contra la carrera la semana pasada será de gran ayuda el domingo.

Darnell Mooney solo atrapó un pase para ocho yardas la semana pasada. Pero después de ver cómo los receptores de Minnesota se salieron con la suya con la secundaria de los Packers, tanto Fields como Getsy buscarán darle el balón con más frecuencia en Lambeau. También puede esperar ver más oportunidades para Dante Pettis, Byron Pringle y Equanimeous St. Brown. Atraparon tres de los lanzamientos de Fields para 91 yardas, con Pringle y St. Brown dando cuenta de los pases de anotación de Fields. La línea ofensiva también necesitará estar en su mejor momento para limitar la presión de los Packers como lo hicieron los Vikings (solo capturaron a Kirk Cousins ​​una vez el fin de semana pasado).

Conseguir dos capturas el domingo pasado, 1.5 de las cuales provino del ala defensiva novato Dominique Robinson, fue un buen comienzo para esta defensiva. Y ahora buscan aprovechar una línea ofensiva de Green Bay que está por debajo del 100 por ciento. Esta secundaria renovada también está dando sus frutos. El profundo Eddie Jackson atrapó su primera intercepción desde 2019 durante el último cuarto contra los Niners, mientras que el profundo Jaquan Brisker registró la primera recuperación de un balón suelto de su carrera. Los esquineros Kyler Gordan y Jaylon Johnson se combinaron para hacer 10 tacleadas, dos de las cuales fueron para pérdida.

Pero mejorar a la hora de frenar la carrera será de gran importancia. Los Bears permitieron que cinco portadores de pelota 49er totalizaran 176 yardas terrestres, con Trey Lance a la cabeza con 54 yardas. Los Packers pueden hacer daño con su monstruo de dos cabezas de AJ Dillon y Aaron Jones. Entonces, obtener más eficiencia de Fields, obtener más producción sobre el terreno, ver más de Mooney and Co. y continuar los esfuerzos defensivos son las claves para la victoria de los Bears en Wisconsin.

3.- Lo que los Packers necesitan limpiar

Tienen problemas que resolver en ambos lados del balón, comenzando con la ofensiva. Cualesquiera que sean los receptores abiertos que estén lo suficientemente sanos para jugar el domingo (Allen Lazard es cuestionable por una lesión en el tobillo) necesitan aumentar su producción ayer. El mencionado Dillon fue el líder receptor de su equipo en Minnesota (5 rec., 46 yardas), pero esas fueron recepciones que salieron del backfield. Lo mismo puede decirse de Jones (3, 27). Pero la caída de Watson, quien terminó con 34 yardas recibidas, fue más notoria.

Los veteranos Randall Cobb (2 rec., 14 yardas), Sammy Watkins (3, 18) y Juwann Winfree (1, 17) no fueron de mucha ayuda. Rodgers recibió ayuda de sus alas cerradas cuando Tyler Davis, Robert Tonyan y Josiah Deguara se combinaron para atrapar seis balones para 67 yardas. Pero Deguara fue utilizado principalmente como fullback en algunas jugadas de carrera, y este grupo de posición no puede hacerlo solo. La conclusión es que este grupo de receptores debe intensificar: Davante Adams no regresará.

Los Packers deberían apoyarse más en el juego terrestre para quitarle presión al ataque aéreo. Usar a Dillion y Jones como doble golpe contra una defensa de los Bears que aún se está reconstruyendo podría funcionar a su favor; corrieron para 111 yardas y su único touchdown contra los Vikings. Pero todos sabemos que Rodgers preferiría lanzar la pelota. Independientemente de las jugadas que ejecuten, es posible que tengan que usar una línea ofensiva de retazos nuevamente, ya que podrían estar sin Elgton Jenkins (músculo pectoral), David Bakhtiari (rodilla), Jon Runyan (conmoción cerebral) y Jake Hanson (hombro). Los Bears buscarán sacar ventaja al exponer cualquier agujero dentro de esta ofensiva.

En cuanto a la defensiva, después de capturar a Kirk Cousins ​​solo una vez la semana pasada (lanzó para 277 yardas), ahora enfrentan a un mariscal de campo mucho más móvil en Fields. Esta unidad también tuvo problemas contra la carrera, permitió 126 yardas en 4.5 ypa, y no tuvo respuesta para el receptor abierto de los Vikings, Justin Jefferson, quien lideró a todos los receptores de la Semana 1 en yardas (184), estaba empatado en el liderazgo en recepciones de touchdown (2), y fue cuarto en yardas después de la atrapada (81). Los Bears parecían preparados para usar un comité de corredores por ahora, y no dudarán en atacar esta defensiva.

Mooney no tuvo un juego destacado la semana pasada, pero se está relamiendo después de ver lo que hizo Jefferson el domingo pasado. Los Packers necesitan presionar a Fields temprano y con frecuencia y mantenerse disciplinados contra la carrera. Esta defensa tiene el talento y la experiencia para superar los errores de la semana pasada, y es posible que lo hagan esta semana con la ventaja de jugar en casa.

Green Bay Packers vs Chicago Bears en VIVO

Los Packers lideran la serie de todos los tiempos 103-95-6. Han salido victoriosos en cada uno de los últimos seis encuentros, incluidos los últimos tres en Lambeau Field. Los Bears no han derrotado a Green Bay desde 2018 y no han ganado en Green Bay desde el Día de Acción de Gracias de 2015. Los Bears han sido superados por los Packers 331-215 desde ese juego.

Aunque la oportunidad está madura para que la tomen los Bears, no veo que Green Bay se quede fuera por mucho tiempo. Después de perder el primer partido de la temporada del año pasado, los Packers lograron una racha ganadora de siete juegos en camino a un récord de 13-4 y su tercera corona consecutiva de la NFC Norte. Además, han sido demasiado buenos para que los Bears los manejen en temporadas recientes. No estoy diciendo que tendrán una racha similar este año (especialmente con los problemas de salud), pero defenderán su campo local el domingo.

Predicción: Packers 28, Bears 20

Last modified: septiembre 18, 2022

