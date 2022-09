¡CRISIS INTERNA! América Femenil con problemas dentro y fuera de la cancha

Liga MX Femenil

Aún cuando las cosas no parecen marchar mal en la Liga, América Femenil vive momentos de tensión que hoy se acrecentaron con la derrota ante las Rayadas del Monterrey y en la que existen dos nombres propios, el técnico Ángel Villacampa y una de las consentidas de la afición Katty Martínez, quienes al parecer llevan una relación muy complicada.

Katty no pasa por su mejor momento, pues diversos factores que ella misma ha comentado le hicieron bajar su rendimiento y atravesar una dura sequía goleadora, perdiendo la titularidad ante el excelente desempeño de Kiana Palacios.

Luego del partido ante Bravas de Juárez, donde a pesar de tener un rival a modo y un resultado que no ponía en riesgo el triunfo americanista, Villacampa decidió no meter a Martínez a pesar de que lucía como un momento donde podría reencontrarse con el gol; ésta pudo ser la razón de que al final del encuentro, entrenador y jugadora se enfrascaran en una discusión que fue captada por la cámara de alguien presente en Coapa.

Las redes se llenaron de rumores y filtraciones sobre la situación del equipo, pero en días pasados trascendió que Katty Martínez fue separada del plantel y entrenó algunos días con el equipo Sub 18. La ex de Tigres no fue contemplada para el duelo ante las regiomontanas, situación que no cayó bien en varias de las jugadoras, específicamente en dos de ellas: Janelly Farías y Renata Masciarelli, quienes levantaron la voz en apoyo a su compañera y tampoco fueron contempladas para el partido de hoy.

La situación llegó hasta la afición, que durante el juego de hoy, coreó el nombre de Katty y pidió la salida del entrenador. Por todas estas situaciones, la directiva americanista sabe que tendrá que tomar cartas en el asunto, pues el objetivo trazado con el gran plantel que se armó, sigue siendo el título.

