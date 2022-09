Bélgica vs Gales EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver UEFA Nations League 2022-23

Liga de Naciones UEFA

Gran juego tendremos este jueves 22 de septiembre siguiendo con la jornada 5 de la UEFA Nations League 2022-2023, cuando Bélgica busque aprovechar su condición de local para sumar un triunfo que les permita seguir en la lucha por las finales, pero recibirán a Gales que saldrá desesperado por conseguir el botín completo en su visita al Rey Balduino.

Hora y Canal Bélgica vs Gales

Sede: Estadio Rey Balduino, Heysel, Bruselas, Bélgica

Hora: 8:45 pm de Bélgica y 7:45 pm de Reino Unido. 12:45 pm de Centroamérica. 1:45 pm de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 3:45 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 11:45 am PT / 2:45 pm ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en México y Centroamérica. TUDNxtra en Estados Unidos. DirecTV Sports en Sudamérica.

Bélgica vs Gales en VIVO

La selección de Bélgica ha tenido un buen desempeño en esta Liga de Naciones donde suman par de victorias, un empate y una derrota, pero si aspiran a llegar al Final Four no hay margen de error, necesitan ganar este jueves.

Los Diablos Rojos tuvieron actividad por última vez el pasado 14 de junio cuando lograron un gran triunfo 0-1 en su visita a Polonia, unos días antes habían empatado 1-1 en su visita justamente a Gales.

Por su parte, Gales no la ha pasado bien en esta Liga de Naciones donde no conoce el triunfo en 4 duelos con un empate y 3 derrotas, por lo que si no quieren descender les urge ganar este jueves.

Los Dragones tuvieron acción por última vez el pasado 14 de junio cayendo 3-2 en su visita a Países Bajos.

Tanto Bélgica como Gales saben de la importancia de este partido dado que ambas escuadras saldrán con todo por la victoria, a ambos les sirve poco o nada el empate y una derrota prácticamente los dejaría fuera de la pelea por sus objetivos. Los Diablos Rojos son favoritos, pero no deben confiarse. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Bélgica vs Gales.

Last modified: septiembre 21, 2022

