Japón vs Estados Unidos EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Amistoso Septiembre 2022

Buen partido nos espera este viernes 23 de septiembre siguiendo con la actividad de la Fecha FIFA, cuando Japón busque demostrar que está para el Mundial 2022, pero tendrá que medirse a los Estados Unidos que también saldrán con todo por la victoria en la cancha del ESPRIT Arena.

Hora y Canal Japón vs Estados Unidos

Sede: Merkur Spiel-Arena, Düsseldorf, Alemania

Hora: 2:25 pm de Alemania. 5:25 am PT / 8:25 am ET en Estados Unidos. 6:25 am de Centroamérica. 7:25 am de México y Panamá.

Canal: TUDN

Japón vs Estados Unidos en VIVO

La selección de Japón está ya afinando los últimos detalles de cara a su debut en el Mundial 2022 el próximo 23 de noviembre cuando se medirá nada más y nada menos que a Alemania, además también se enfrentará a Costa Rica y España, por lo que si quieren clasificar necesitan llegar a punto.

Los Nipones tuvieron actividad por última vez en Fecha FIFA, el pasado 14 de junio cuando sufrieron un amargo descalabro 3-0 ante Túnez, unos días antes habían vencido 4-1 a Ghana y habían perdido 1-0 ante Brasil.

Por su parte, los Estados Unidos también está ya en la fase final de su preparación para el Mundial 2022. Ellos debutarán ante Gales el 21 de noviembre, mientras que compartirán sector con Inglaterra e Irán, por lo que pueden pelear por la clasificación a la fase final.

USMNT tuvo su último duelo oficial el pasado 14 de junio cuando visitaron a El Salvador, por la Liga de Naciones, firmando un amargo empate 1-1 que dejó algunas dudas.

Tanto Japón como Estados Unidos saben de la importancia de este partido dado que estamos ya en la recta final de la preparación para el Mundial 2022, de hecho este será el penúltimo juego antes de dar la lista definitiva para Qatar, por lo que para los entrenadores y algunos jugadores es la última oportunidad. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Japón vs Estados Unidos.

