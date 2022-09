Corea del Sur vs Costa Rica EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Amistoso Septiembre 2022

Amistosos

Abrimos las emociones de este viernes 23 de septiembre siguiendo con la actividad de los partidos amistosos en la Fecha FIFA rumbo al Mundial 2022, cuando Corea del Sur busque aprovechar su condición de local para sumar un triunfo que les permita ganar en confianza, pero recibirá a Costa Rica que intentará seguir con su buena inercia en su dura visita a tierras asiáticas.

Hora y Canal Corea del Sur vs Costa Rica

Sede: Korea Republic Deokyang Eoulim Nuri Stadium, Goyang, Corea del Sur

Hora: 8:00 pm de Corea del Sur y 5:00 am de Costa Rica. 4:00 am PT / 7:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: Teletica y Repretel

Corea del Sur vs Costa Rica en VIVO

La selección de Corea del Sur se está preparando con todo rumbo a su debut en el Mundial 2022 el próximo 24 de noviembre donde se medirá a Uruguay, también compartirá sector con Ghana y Portugal.

Los Sur-Coreanos tuvieron actividad en Fecha FIFA por última vez el pasado 14 de junio goleando 4-1 a Egipto, unos días antes había empatado 2-2 ante Paraguay.

Por su parte, Costa Rica llega en un gran momento dado que su último duelo fue el pasado 14 de junio cuando lograron el ansiado boleto al Mundial 2022 tras vencer 1-0 a Nueva Zelanda en el repechaje internacional, con solitaria anotación de Joel Campbell.

Los Ticos tendrán una dura batalla en Qatar donde debutarán el 23 de junio ante España, también se medirán a Japón y Alemania.

Tanto Corea del Sur como Costa Rica saben de la importancia de este partido dado que ambos están ya afinando los últimos detalles rumbo al Mundial 2022, de hecho para los entrenadores será el penúltimo duelo antes de dar ya la lista definitiva para Qatar, por lo que se lo tomarán muy enserio. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Corea del Sur vs Costa Rica.

