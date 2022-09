Amistosos

Foto: @TelemundoSports

Argentina no tuvo problemas para llevarse una sólida victoria 3-0 sobre Honduras en duelo amistoso celebrado en el Sun Life de Miami.

Desde el arranque del partido fue Argentina el que tomó las riendas y apenas a los 16 minutos el Papu Gómez sirvió a Lautaro Martínez que puso el 1-0, tras eso Honduras apretaba, se volvió un duelo ríspido, parecía que al descanso no había más, hasta que al 45+2 un penal le permitió a Leo Messi anotar el 2-0. Para el segundo tiempo había muy poco que contar, Argentina controlaba pero ya no podía generar peligro ante una Honduras que apostó a encerrarse atrás para no recibir más goles, pero un grave error defensivo al 69 le dejó la pelota a Messi para que pusiera el 3-0 final.

Argentina tendrá su último duelo amistoso antes de su lista mundialista el martes 27 de septiembre cuando se midan a Jamaica, ese mismo día los Catrachos se enfrentarán a Guatemala. Argentina 3-0 Honduras.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Argentina vs Honduras 3-0 Amistoso Septiembre 2022

Last modified: septiembre 23, 2022

Etiquetas: Argentina