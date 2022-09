Austria vs Croacia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver UEFA Nations League 2022-23

Liga de Naciones UEFA

Gran partido nos espera este domingo 25 de septiembre siguiendo con la última jornada de la fase de grupos de la UEFA Nations League 2022-2023, cuando Austria busque aprovechar su condición de local para sumar un triunfo que les permita aspirar a salvarse del descenso, pero recibirán a Croacia que también saldrá urgido a ganar para avanzar al Final Four, en su visita al Ernst Happel.

Hora y Canal Austria vs Croacia

Sede: Estadio Ernst Happel, Viena, Austria

Hora: 8:45 pm de Austria. 12:45 pm de Centroamérica. 1:45 pm de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 3:45 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 11:45 am PT / 2:45 pm ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en México. TUDNxtra en Estados Unidos. Star+ en Centroamérica y Sudamérica.

Austria vs Croacia en VIVO

La escuadra de Austria ha tenido un desempeño complicado en esta Liga de Naciones perfilando un doloroso descenso, ya que en 5 jornadas apenas suman un triunfo, un empate y han caído en 3 ocasiones.

Los Austriacos vienen de un amargo descalabro el pasado jueves cuando visitaron a Francia intentando competir, pero terminaron cayendo 2-0.

Por su parte, Croacia ha sido la sorpresa en esta Liga de Naciones soñando con meterse al Final Four, pero para ello necesitan cerrar con victoria. Ellos cosechan 3 triunfos, un empate y un partido perdido.

Los Croatas vienen de un triunfo de «oro puro» el pasado jueves cuando recibieron a Dinamarca logrando superarlos 2-1 con goles de Borna Sosa y Lovro Majer.

Tanto Austria como Croacia saben de la importancia de este partido dado que ambas selecciones saldrán con todo sabiendo que no hay margen de error, para los Austriacos el no ganar significa descender, mientras que para los Croatas si no ganan se podrían quedar fuera del Final Four. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Austria vs Croacia.

