Países Bajos vs Bélgica EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver UEFA Nations League 2022-23

Partidazo de poder a poder por un boleto al Final Four tendremos este domingo 25 de septiembre, cuando los Países Bajos busquen aprovechar su condición de local para sumar y asegurar el liderato, pero recibirán a Bélgica que saldrá sin nada que perder listos en el Amsterdam Arena.

Hora y Canal Países Bajos vs Bélgica

Sede: Johan Cruyff Arena​, Ámsterdam, Países Bajos

Hora: 8:45 pm de Holanda y Bruselas. 12:45 pm de Centroamérica. 1:45 pm de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 3:45 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 11:45 am PT / 2:45 pm ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en México. TUDN en Estados Unidos. Star+ en Centroamérica y Sudamérica.

Países Bajos vs Bélgica en VIVO

La selección de los Países Bajos ha cumplido con un gran desempeño en esta Liga de Naciones teniendo todo para firmar su boleto al Final Four. Después de 5 jornadas suman 4 victorias y un empate, pero saben que no pueden fallar en esta última fecha.

Holanda viene de un sólido triunfo el pasado jueves cuando visitaron a Polonia logrando superarlos 0-2 con goles de Cody Gakpo y Steven Bergwijn.

Por su parte, Bélgica ha tenido una buena Liga de Naciones, pero llegan a esta última fecha obligados a ganar por más de un gol para avanzar al Final Four que es su objetivo. Ellos cosechan 3 triunfos, un empate y un partido perdido.

Los Diablos Rojos vienen de una buena victoria en la jornada del pasado jueves cuando recibieron a Gales superándolos 2-1 con goles de Kevin De Bruyne y Michy Batshuayi.

Tanto los Países Bajos como Bélgica saben de la importancia de este partido dado que ambas selecciones saldrán a «matar o morir» ya que no hay margen de error; en el Grupo D encontramos a Holanda como líder con 13 puntos y hasta una derrota por un gol les basta para avanzar a las finales, mientras los Diablos Rojos son segundos con 10 unidades y necesitan ganar por más de un gol para llegar al Final Four. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Países Bajos vs Bélgica.

