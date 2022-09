Eslovaquia vs Bielorrusia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver UEFA Nations League 2022-23

Liga de Naciones UEFA

Abrimos las emociones de este domingo 25 de junio en el cierre de la fase de grupos de la UEFA Nations League 2022-2023 en la Liga C, cuando Eslovaquia busque aprovechar su condición de local para cerrar con el pie derecho, aunque ya sin nada que pelear, mientras que Bielorrusia intentará despedirse con el brazo en alto en su visita al TSC Arena.

Hora y Canal Eslovaquia vs Bielorrusia

Sede: TSC Arena, Bačka Topola, Serbia

Hora: 10:00 am de Centroamérica. 11:00 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:00 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:00 am PT / 12:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN en Sudamérica. TUDN en Estados Unidos. SKY Sports en México y Centroamérica.

Eslovaquia vs Bielorrusia en VIVO

La selección de Eslovaquia tuvo un desempeño complicado en esta Liga de Naciones donde sumaron par de victorias y 3 derrotas, ya sin aspiraciones de ascender, aunque también salvados del descenso.

Los Eslovacos vienen de una dura derrota el jueves pasado cuando recibieron a Azerbaiyán siendo superados 1-2 recibiendo el gol de la derrota al 90+5.

Por su parte, Bielorrusia sigue con su momento complicado y ha sellado ya su descenso a la Liga D, dado que en esta fase de grupos sumaron apenas par de empates y perdieron en 3 choques.

Las Alas Blancas vienen de sellar su descenso el pasado jueves cuando visitaron a Kazajistán siendo superados 2-1.

Tanto Eslovaquia como Bielorrusia saben de la importancia de este partido dado que ambas selecciones quieren cerrar con el pie derecho, más allá de que no hay mucho que pelear; en el Grupo 3 encontramos a los Eslovacos en la tercera posición con 6 puntos, mientras los Bielorrusos son últimos, ya descendidos, con 2 unidades. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Eslovaquia vs Bielorrusia.

