Indianapolis Colts vs Kansas City Chiefs EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Semana 3 NFL 2022

Un par de equipos de la AFC que iniciaron la temporada con grandes expectativas se enfrentan en el campo de juego del Lucas Oil. Los Kansas City Chiefs están de gira mientras hacen el viaje para enfrentar a los Indianapolis Colts el domingo por la tarde. Kansas City viene de una victoria por 27-24 sobre los Chargers en Thursday Night Football en su enfrentamiento de la semana dos para permanecer invicto. Indianápolis se veía absolutamente decepcionado cuando siguieron un empate 20-20 con Houston en su apertura de la temporada al ser blanqueados 24-0 por Jacksonville en la carretera el domingo pasado en su segunda semana. En la serie de temporada regular de todos los tiempos entre los equipos, los Colts tienen una ventaja de 13-9, incluida una victoria como visitantes por 19-13 en el enfrentamiento más reciente el 6 de octubre de 2019.

Inicio: domingo 25 de septiembre a las 10 a.m. PT / 1 p.m. ET en Estados Unidos. 12 p.m. en México.

Televisión: CBS en Estados Unidos. Fox Sports en México.

Streaming: fuboTV (Comience su prueba gratuita) en EUA.

Spread: Chiefs -5.5

Kansas City Chiefs busca inicio 3-0

Kansas City tuvo todo lo que quería de Los Ángeles en una batalla de oponentes de la AFC Oeste, pero obtuvo una gran jugada defensiva en el último cuarto para terminar con la victoria. Los Chiefs lograron su marca de 2-0 en el año e intentan lograr tres victorias consecutivas para abrir la temporada con un triunfo como visitantes aquí. Contra Los Ángeles, Kansas City perdía 17-7 en las primeras etapas del tercer cuarto antes de acumular 20 puntos seguidos para tomar una ventaja de 27-17 con 3:20 por jugar. Los Chargers se acercaron a tres puntos con 1:11 por jugar, pero Kansas City recuperó la patada lateral que siguió para preservar la victoria. Kansas City fue superado 401-319 en ofensiva total, perdió la primera batalla 21-15 y fue aplastado en el tiempo de posesión por un margen de 33:37 a 26:23. En el lado positivo, los Chiefs forzaron la única pérdida de balón del juego y fue un pick-six de 99 yardas de Jaylen Watson para darle a Kansas City una ventaja de 24-17 con 10:29 por jugar que no cederían.

En la temporada, los Chiefs son sextos en la liga en ataque aéreo con un promedio de 293 yardas por partido esta temporada. Kansas City ocupa el puesto 16 en la liga en ofensiva terrestre, ya que acumulan 110.5 yardas por juego en el año. Los Chiefs ocupan el segundo lugar en la liga en ofensiva anotadora, ya que acumulan un promedio de 35,5 puntos por partido. Kansas City ocupa el puesto 18 en defensa anotadora al permitir 22.5 puntos por juego este año. Patrick Mahomes es la persona que llama a los Chiefs y ha completado 54 de 74 pases para 595 yardas con siete touchdowns y ninguna intercepción en el año. En el juego terrestre, Clyde Edwards-Helaire ha sido el corredor principal con 15 acarreos para 116 yardas esta temporada. Isaih Pacheco (14 acarreos, 68 yardas, TD) y Jerick McKinnon (ocho acarreos, 34 yardas) también han estado involucrados en el juego terrestre. No hay escasez de objetivos en el juego aéreo, destacado por las 13 recepciones de Travis Kelce para 172 yardas y una anotación esta temporada. JuJu Smith-Schuster (nueve recepciones, 89 yardas), Mecole Hardman (seis recepciones, 65 yardas, TD), Edwards-Helaire (siete recepciones, 76 yardas, dos TD) y Marquez Valdes-Scantling (seis recepciones, 57 yardas) todos han sido buenos objetivos al principio. Harrison Butker ha acertado cuatro de cuatro intentos de puntos extra y su único intento de gol de campo de 54 esta temporada. El profundo Eric Reid es uno de los dos en puntos extra sin intentar un gol de campo, mientras que Matt Ammendola ha conectado en los tres puntos extra y sus dos intentos de gol de campo con una larga de 31 en el año.

En cuanto a las lesiones, Butker (tobillo) no practicó el miércoles ni el jueves, por lo que podría estar fuera nuevamente. El ala defensiva Mike Danna (pantorrilla) se perdió la práctica el miércoles y el jueves, mientras que Mecole Hardman (talón) tuvo una participación limitada ambos días. Esté atento a las actualizaciones sobre el informe de lesiones antes del inicio del partido. Mientras tanto, el apoyador titular Willie Gay se pierde el primer juego de su suspensión de cuatro juegos por un incidente de temporada baja aquí. Eso podría empujar al novato Leo Chenal al fuego.

Indianapolis Colts tratando de obtener la primera victoria de 2022

Indianapolis lució absolutamente pobre en su derrota ante Jacksonville en la carretera, extendiendo su miseria en la parte norte del Estado del Sol a ocho derrotas consecutivas. Los Colts cayeron a 0-1-1 en la temporada con la derrota ya que no pudieron poner ningún punto en el tablero. Contra Jacksonville, Indianápolis estuvo sin sus dos mejores receptores en Michael Pittman Jr. y Alex Pierce: sus ausencias se notaron. Los Colts no pudieron mantener las series o involucrar al corredor Jonathan Taylor. Indianápolis fue dos de 10 en tercera oportunidad y cero de dos en cuarta oportunidad en el concurso. Los Colts perdieron la batalla de yardas totales 331-218, permitieron 21 primeros intentos mientras registraban solo nueve y fueron dominados 38:15 a 21:45 en tiempo de posesión en el concurso. Indianapolis también cometió tres pérdidas de balón y no pudo registrar una comida para llevar en el duelo.

En el año, los Colts ocupan el décimo lugar en la liga en ofensiva aérea con un promedio de 252 yardas por juego por aire, mientras que ocupan el puesto 12 en ofensiva terrestre con 115.5 yardas por partido por tierra. Indianápolis ocupa el último lugar en la liga en ofensiva anotadora con 10 puntos por juego, mientras que ocupa el puesto 17 en defensa anotadora al permitir 22 puntos por partido. Matt Ryan tiene 48 de 80 pases para 547 yardas con un touchdown contra cuatro intercepciones. Ha corrido para 12 yardas y ha sido capturado siete veces. Jonathan Taylor lidera al equipo con 40 acarreos para 215 yardas más una anotación por tierra esta temporada. Nyheim Hines (cuatro acarreos, cuatro yardas) es más una amenaza para atrapar pases, pero también ha visto algo de acción por tierra. Michael Pittman Jr. es segundo en el equipo con nueve recepciones para 121 yardas más una anotación en el año. Hines (10 recepciones, 87 yardas), Taylor (cinco recepciones, 23 yardas), Mike Strachan (tres recepciones, 59 yardas), Mo-Alie Cox (tres recepciones, 35 yardas) y Parris Campbell (tres recepciones, 36 yardas) tienen cada uno ha estado involucrado en el comienzo de esta temporada. Rodrigo Blankenship ha acertado dos de dos intentos de punto extra y dos de tres intentos de gol de campo con una larga de 45 en el año.

El ala defensiva Yannick Ngakoue (atrás) estuvo limitado en la práctica del miércoles y fue degradado a DNP (no practicó) para la práctica del jueves. El tackle Bernhard Raimann (tobillo) no practicó el miércoles, pero pasó a ser un participante limitado el jueves. El receptor abierto Michael Pittman Jr. (cuádruple) se perdió el juego de la semana pasada y ha sido un participante limitado en cada una de las dos prácticas de esta semana. Vuelva a consultar durante los próximos días para estar al tanto de las actualizaciones sobre sus estados para este juego.

