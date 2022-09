Hungría vs Italia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver UEFA Nations League 2022-23

Liga de Naciones UEFA

Juegazo de poder a poder por un boleto al Final Four tendremos este lunes 26 de septiembre en la jornada 6 y última de la fase de grupos en la UEFA Nations League 2022-2023, cuando Hungría busque aprovechar su condición de local para sumar y consumar la sorpresa, sin embargo recibirá a Italia que saldrá a imponer su jerarquía en su visita al Puskas Arena.

Hora y Canal Hungría vs Italia

Sede: Puskas Arena, Budapest, Hungría

Hora: 8:45 pm de Italia. 12:45 pm de Centroamérica. 1:45 pm de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 3:45 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 11:45 am PT / 2:45 pm ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en México. Vix+ en Estados Unidos. Star+ en Centroamérica y Sudamérica.

Hungría vs Italia en VIVO

La selección de Hungría ha sido la gran sorpresa en esta Liga de Naciones donde sueña con llegar al Final Four tras sumar 3 victorias, un empate y una derrota en 5 fechas, en casa tienen todo, pero saben que tendrán que hacer un duelo perfecto para sumar.

Los Húngaros vienen de una increíble victoria en la jornada del pasado viernes cuando visitaron a Alemania logrando vencerlos con solitaria anotación de Ádam Szalai.

Por su parte, Italia también ha cumplido con un buen papel en esta competencia con par de victorias, par de empates y un solo descalabro, pero saben que si quieren llegar al Final Four necesitan ganar este lunes.

La Azzurri viene de un valioso triunfo en la jornada pasada, el viernes, cuando recibieron a Inglaterra logrando superarlos con solitaria anotación de Giacomo Raspadori.

Tanto Hungría como Italia saben de la importancia de este partido dado que ambas selecciones saldrán a «matar o morir», no hay margen de error; en el Grupo 3 encontramos a los Húngaros como líderes con 10 puntos y el empate les basta para llegar al Final Four, mientras que la Azzurri es segunda con 8 unidades y necesitará ganar para llegar a las Finales. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Hungría vs Italia.

