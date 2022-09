Emiratos Árabes Unidos vs Venezuela EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Amistoso Septiembre 2022

Amistosos

Seguimos con las emociones del cierre de la Fecha FIFA este martes 27 de septiembre con un buen duelo donde los Emiratos Árabes Unidos buscarán seguir demostrando su crecimiento y quedarse con la victoria al enfrentarse a Venezuela que intentarán cerrar esta gira con victoria en la cancha del Wiener Neustadt.

Hora y Canal Emiratos Árabes Unidos vs Venezuela

Sede: Wiener Neustädter Stadion, Wiener Neustadt, Austria

Hora: 5:00 pm de Austria. 11:00 am de Venezuela. 8:00 am PT / 11:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: TLT y MerdianoTV en Venezuela.

Emiratos Árabes Unidos vs Venezuela en VIVO

Lla selección de los Emiratos Árabes Unidos se quedo realmente cerca de llegar al Mundial 2022, sin embargo saben que no hay tiempo de lamentarse y deben concentrarse de una vez en el 2026 donde tendrán más oportunidades por el aumento de cupos.

Los Árabes vienen de una amarga derrota el pasado viernes cuando se midieron a Paraguay siendo superados con anotación a 5 minutos del final.

Por su parte, Venezuela también está en un nuevo proceso de la mano de Pekerman que sueña con llevar a la selección a su primera Copa del Mundo en el 2026, pero para ello cada duelo es vital.

La Vinotinto viene de un amargo descalabro el pasado jueves cuando se midieron a Islandia cayendo 1-0 y siendo claramente superados.

Tanto los Emiratos Árabes Unidos como Venezuela saben de la importancia de este partido dado que ambas selecciones la victoria que les permita cerrar esta concentración con el pie derecho de cara a lo que vendrá a partir del 2023. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Emiratos Árabes Unidos vs Venezuela.

