[Vídeo] Así se despidió Gonzalo Higuaín del fútbol

Noticias

Este lunes, en conferencia de prensa, el delantero Gonzalo Higuaín anunció su retiro del fútbol profesional. El argentino pondrá fin a su carrera una vez termine la temporada de la MLS.

“Voy a leer algo que escribí en estos días de lo que fue mi carrera y quería contárselo a ustedes y a los que me están mirando”, empezó diciendo el actual delantero del Inter de Miami.

“Es el momento de comunicarle una noticia que un tiempo atrás vengo analizando, procesando y preparándome para esta decisión. Llegó el día de decirle adiós al fútbol, una profesión que tanto me dio, del cual me siento un privilegiado de haberla vivido con sus momentos buenos y no tan buenos”, terminó diciendo.

En sus 34 años, Gonzalo Higuaín marcó más de 300 goles entre Argentina, España, Italia, Inglaterra y Estados Unidos. Leyenda.

Last modified: octubre 3, 2022

Etiquetas: Argentina