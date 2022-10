Bayern Múnich vs Viktoria Plzen EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 3 Champions League 2022-23

Champions League 2022-2023

Se abren las emociones de la jornada 3 de la fase de grupos de la Champions League 2022-2023 este martes 4 de octubre, cuando el Bayern Múnich busque aprovechar su condición de local para sumar un nuevo triunfo con el que perfilen la clasificación a la fase final, pero tendrán que recibir al Viktoria Plzen que intentará dar la gran campanada en su visita al Allianz Arena.

Hora y Canal Bayern Múnich vs Viktoria Plzen

Sede: Allianz Arena, Múnich, Alemania

Hora: 6:45 pm de Alemania. 10:45 am de Centroamérica. 11:45 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 12:45 pm de Bolivia, Venezuela, Chile y Paraguay. 1:45 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:45 am PT / 12:45 pm ET en Estados Unidos.

Canal: TNT en México. ESPN en Sudamérica y Centroamérica (Fox Sports en Argentina). TUDN en Estados Unidos.

Streaming: HBOMax en México. Star+ en Sudamérica. Vix en Estados Unidos.

Bayern Múnich vs Viktoria Plzen en VIVO

El cuadro del Bayern Múnich ha tenido una campaña irregular en la Bundesliga donde marchan terceros ganando apenas 4 de sus 8 duelos disputados, aunque vienen motivados ya que el pasado viernes aplastaron 4-0 al Bayer Leverkusen con anotaciones de Leroy Sané, Jamal Musiala, Sadio Mané y Thomas Muller.

Los Bávaros han cumplido en esta Liga de Campeones donde han ganado sus 2 partidos disputados. En la jornada pasada, el 13 de septiembre, doblegaron 2-0 al Barcelona con goles de Lucas Hernández y Leroy Sané.

Por su parte, el Viktoria Plzen está dominando en la Liga Checa donde marchan líderes en solitario, aunque el pasado sábado visitaron al Bohemians y a pesar de que Jhon Mosquera los puso al frente, tuvieron que conformarse con el empate 1-1.

Los Checos no la han pasado bien en la Champions, sabiendo igual que partieron como las víctimas, al caer en sus 2 partidos. En su último duelo, el pasado 13 de septiembre, cayeron en casa 0-2 ante el Inter de Milán.

Tanto el Bayern Múnich como el Viktoria Plzen saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de hacer un buen duelo, pero eso significa cosas distintas, ya que los Bávaros son amplios favoritos y saldrán a ganar y golear, mientras que para los Checos el objetivo será no salir con una goleada, un empate sería un gran resultado en esta Liga de Campeones. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Bayern Múnich vs Viktoria Plzen.

