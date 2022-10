Atlético de Madrid vs Girona EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 8 LaLiga 2022-2023

Liga Española 2022-2023

Se abren las emociones de este sábado 8 de octubre en la jornada 8 de LaLiga 2022-2023 de España, cuando el Atlético de Madrid busque aprovechar su condición de local para sumar un triunfo que les permita tomar un respiro tras el momento irregular que viven, pero recibirán al Girona que intentará dar la campanada en su visita al Wanda Metropolitano.

Hora y Canal Atlético de Madrid vs Girona

Sede: Estadio Wanda Metropolitano, Madrid, España

Hora: 4:15 pm de España. 8:15 am de Centroamérica. 9:15 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 10:15 am de Bolivia, Chile, Paraguay y Venezuela. 11:15 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 7:15 am PT / 10:15 am ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN+ en Estados Unidos. DirecTV Sports en Sudamérica. SKY Sports en México y Centroamérica.

Atlético de Madrid vs Girona en VIVO

El cuadro del Atlético de Madrid ha tenido un arranque de campaña irregular, dado que en 7 jornadas suman 4 victorias, un empate y han caído en un par de ocasiones. La semana pasada lograron un buen triunfo 2-0 sobre el Sevilla.

Los Colchoneros vienen de un durísimo golpe a media semana en la jornada 3 de la Champions League donde visitaron al Brujas siendo superados 2-0.

Por su parte, el Girona ha tenido una temporada irregular, pero alejado de la zona de descenso que es su principal objetivo. Ellos suman par de victorias, un empate y han perdido en 4 choques.

Blanc-i-Vermells viene de una amarga derrota en la jornada pasada cuando recibieron a la Real Sociedad en un duelo abierto, pero en el que terminaron cayendo 3-5.

Tanto el Atlético de Madrid como el Girona saben de la importancia de este partido dado que ambas escuadras tienen la misión de llevarse la victoria y dar un paso en sus respectivas luchas de cara a la larga pausa que se viene por el Mundial 2022, aunque los Colchoneros son amplios favoritos al estar en casa. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Atlético de Madrid vs Girona.

Atlético de Madrid vs Girona EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 8 LaLiga 2022-2023

Last modified: octubre 7, 2022

Etiquetas: Atlético de Madrid