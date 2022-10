Everton vs Manchester United EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 10 Premier League 2022-2023

Premier League 2022-2023

Partidazo sumamente atractivo tendremos este domingo 9 de octubre en la jornada 10 de la Premier League 2022-2023, cuando el Everton busque aprovechar su condición de local para sumar un triunfo que los mantenga con paso ascendente, pero tendrán que recibir al Manchester United que está urgido de quedarse con el botín completo en su visita al Goodison Park.

Hora y Canal Everton vs Manchester United

Sede: Goodison Park, Liverpool, Inglaterra

Hora: 7:00 pm de Reino Unido. 12:00 pm de Centroamérica. 1:00 pm de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 2:00 pm de Bolivia, Chile, Paraguay y Venezuela. 3:00 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 8:30 am PT / 11:30 am ET en Estados Unidos.

Canal: Telemundo en Estados Unidos. Paramount+ en México. ESPN en Sudamérica.

Everton vs Manchester United en VIVO

El cuadro del Everton ha tenido una campaña algo irregular, pero han venido mejorando poniendo sus números en par de victorias, 4 empates y 2 derrotas, pero justamente sus triunfos vienen en las últimas dos fechas, así que intentarán ligar tres triunfos.

The Toffees viene de una grandísima victoria en la jornada pasada cuando lograron remontar como visitantes 1-2 al Southampton con goles de Conor Coady y Dwight McNeil.

Por su parte, Manchester United sigue buscando su mejor funcionamiento de la mano de Erik Ten Hag. En la jornada pasada sufrieron un durísimo golpe siendo aplastados 6-3 por el Manchester City, eso los dejó con 4 triunfos y 3 descalabros.

Los Red Devils también tuvieron acción a media semana en la Europa League en un choque donde sufrieron más de lo esperado para vencer 2-3 al Omonia con doblete de Marcus Rashford y uno más de Anthony Martial.

Tanto el Everton como el Manchester United saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un paso en la pelea por sus objetivos; en la tabla general encontramos a The Toffees en la onceava posición con 10 puntos, mientras los Red Devils son séptimos con 12 unidades y un duelo pendiente en esta Liga Premier. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Everton vs Manchester United.

Everton vs Manchester United EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 10 Premier League 2022-2023

Last modified: octubre 8, 2022

Etiquetas: Cristiano Ronaldo