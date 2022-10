Copenhague vs Manchester City EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 4 Champions League 2022-23

Champions League 2022-2023

Se abren las emociones de la jornada 4 de la Champions League 2022-2023 este martes 11 de octubre con un buen duelo donde el Copenhague buscará aprovechar su condición de local para dar la gran campanada al recibir a un Manchester City que saldrá decidido a imponer su jerarquía en su visita al Parken Stadion.

Hora y Canal Copenhague vs Manchester City

Sede: Parken Stadion, Copenhague, Dinamarca

Hora: 5:45 pm de Reino Unido. 10:45 am de Centroamérica. 11:45 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 12:45 pm de Bolivia, Venezuela, Chile y Paraguay. 1:45 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:45 am PT / 12:45 pm ET en Estados Unidos.

Canal: TNT en México. ESPN en Sudamérica y Centroamérica (Fox Sports en Argentina). TUDN en Estados Unidos.

Streaming: HBOMax en México. Star+ en Sudamérica. Vix+ en Estados Unidos.

Copenhague vs Manchester City en VIVO

El cuadro del Copenhague no está viviendo un buen momento ya que en la Superliga Danesa marchan sextos lejos de la cima. El pasado sábado sumaron un amargo empate en casa ante el Nordsjaelland en un duelo que ganaban con gol de Roony Bardghji al 83, sin embargo un gol al 90+3 dejó el 1-1 final.

Por su parte, el Manchester City está teniendo una gran temporada en la Premier League siendo uno de los protagonistas. El pasado sábado recibieron al Southampton logrando golearlos 4-0 con goles de Joao Cancelo, Phil Foden, Riyad Maharez y Erling Haaland.

Estos dos equipos se vieron las caras apneas el pasado miércoles en la jornada 3 de esta Champions League en el Etihad Stadium. En aquel choque los Ciudadanos no tuvieron piedad quedándose con el triunfo 5-0 con doblete de Erling Haaland y anotaciones de Riyad Mahrez y Julián Álvarez, así como un autogol.

Tanto el Copenhague como el Manchester City saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un paso en sus respectivas luchas, aunque la realidad es que los Citizens son amplios favoritos, llegan con paso perfecto de 9 puntos, mientras los Leones son últimos con una unidad en esta Liga de Campeones. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Copenhague vs Manchester City.

