[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Milán vs Chelsea 0-2 Champions League 2022-23

Champions League 2022-2023

El Chelsea logró una valiosísima victoria 2-0 en su visita al Milán por la jornada 4 de la Champions League 2022-2023 en San Siro.

El partido arrancó de manera cerrada, pero todo cambió al 18 cuando Fikayo Tomori se fue expulsado, apenas 3 minutos después Jorginho apareció para poner el 0-1 para el Chelsea, eso no fue todo ya que al 34 Pierre Emerick Aubameyang aumentó la ventaja de la visita con el 0-2. Para el segundo tiempo no había mucho que contar, el Milán no podía reaccionar con un hombre menos y el Chelsea se perfiló al triunfo.

Con esta victoria el Chelsea arribó a 7 puntos como líder del Grupo E perfilando su clasificación, mientras el Milán quedó tercero con 4 unidades en esta Champions League. Los Blues visitarán al Aston Villa el domingo en la Premier League. Milán 0-2 Chelsea.

