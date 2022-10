AZ Alkmaar vs Feyenoord EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 10 Eredivisie 2022-2023

Eredivisie

Buen partido tendremos este domingo 16 de octubre en la jornada 10 de la Eredivisie 2022-2023, cuando el AZ Alkmaar busque dar un golpe de autoridad que los consolide en la cima, pero tendrán una dura prueba la recibir a un Feyenoord que saldrá decidido a sumar el botín completo en su visita al AFAS Stadion.

Hora y Canal AZ Alkmaar vs Feyenoord

Sede: AFAS Stadion, Alkmaar, Países Bajos

Hora: 4:45 pm de Países Bajos. 9:45 am de México. 7:45 am PT / 10:45 am ET en Estados Unidos.

Canal: Star+ en Latinoamérica. ESPN+ en Estados Unidos.

AZ Alkmaar vs Feyenoord en VIVO

El cuadro del AZ Alkmaar ha tenido una gran temporada marcando el ritmo de la comeptencia. en la jornada pasada doblegaron 1-2 al Utrecht para colocarse con 7 triunfos y 2 empates en 9 jornadas.

El AZ tuvo actividad a media semana en la Conference League donde visitaron al Apollon sufriendo una amarga y sorpresiva derrota 1-0.

Por su parte, el Feyenoord ha tenido una buena temporada manteniéndose en la pelea por los primeros puestos. En la jornada pasada lograron un gran triunfo 2-0 sobre el Twente que los dejó con 6 triunfos, par de empates y un solo descalabro.

De club van het volkviene de un agridulce empate a media semana en la Europa League cuando recibieron al Midtjylland en un choque donde Quinten Timner y David Hanckok los habían puesto al frente 2-1, pero tuvieron que conformarse con el 2-2. Santiago Giménez fue titular.

Tanto el AZ Alkmaar como el Feyenoord saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un golpe de autoridad en la pelea por los primeros puestos; en la tabla general encontramos a los Cabezas de Queso como líderes con 23 puntos, mientras que los de Rotterdam son cuartos con 20 unidades en esta Eredivisie. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. AZ Alkmaar vs Feyenoord.

