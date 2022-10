México vs Colombia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 3 Mundial Femenil Sub-17 2022

Mundial Femenil

Partidazo de «vida o muerte» tendremos este martes 18 de octubre en el cierre de la fase de grupos del Mundial Femenil Sub-17 2022, cuando México busque llevarse el triunfo y con ello meterse a la siguiente ronda, no hay margen de error cuando se midan a Colombia que también saldrá obligada a sumar en al cancha del Fatorda.

Hora y Canal México vs Colombia

Sede: Estadio Fatorda, Goa, India

Hora: 6:00 am de México y Colombia. 4:00 am PT / 7:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: TUDN y Nue9ve en México. Telemundo en Estados Unidos. Gol Caracol en Colombia.

Streaming: Vix+

México vs Colombia en VIVO

La selección de México ha tenido un desempeño irregular en las dos primeras jornadas donde sumaron una victoria y una derrota, por lo que llegan a esta última fecha dependiendo de si mismas para clasificar, pero obligadas a llevarse el triunfo.

Las Tricolores llegan motivadas tras su espectacular triunfo de la jornada pasada, el sábado, cuando se midieron a España logrando vencerlas 2-1 con goles de Maribel Flores y Montserrat Saldivar.

Por su parte, Colombia también ha tenido un desempeño irregular con un triunfo y una victoria, pero ellas tienen la ventaja de la diferencia de goles, aun así necesitan sumar este martes.

Las Cafeteras vienen de una gran victoria el pasado sábado, en la jornada 2 de esta fase de grupos, donde lograron doblegar 2-0 a China con doblete de Linda Caicedo.

Tanto México como Colombia saben de la importancia de este partido dado que ambas escuadras tienen la misión de llevarse la victoria y con ello avanzar a la siguiente ronda, no hay margen de error, la vencedor avanzará y la perdedora quedará eliminada, mientras que el empate le daría el boleto a las Cafeteras y muy probablemente eliminaría a las Tricolores. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. México vs Colombia.

