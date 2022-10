Arsenal vs PSV EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 2 Europa League 2022-23

Europa League

Partido pendiente de la jornada 2 de la Europa League 2022-2023 tendremos este jueves 20 de octubre, cuando el Arsenal busque aprovechar su condición de local para sumar una victoria que prácticamente les asegure la clasificación a la fase final, pero recibirán a un PSV que intentará salir con vida de su dura visita al Emirates Stadium.

Hora y Canal Arsenal vs PSV

Sede: Emirates Stadium, Londres, Inglaterra

Hora: 6:00 pm de Reino Unido. 11:00 am de Centroamérica. 12:00 pm de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:00 pm de Bolivia y Paraguay. 2:00 pm de Argentina, Brasil, Venezuela, Chile y Uruguay. 10:00 am PT / 1:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN y Fox Sports en Latinoamérica. TUDN en Estados Unidos

Streaming: Star+ en Latinoamérica. Vix+ en Estados Unidos.

Arsenal vs PSV en VIVO

El cuadro del Arsenal ha tenido un gran desempeño en esta Liga Europea donde han ganado los 3 partidos que han disputado. La semana pasada lograron vencer 0-1 al Bodo/Glimt con solitaria anotación de Bukayo Saka.

Los Gunners también están teniendo una gran temporada en la Premier League donde marchan como líderes en solitario. El pasado domingo lograron vencer 0-1 al Leeds con gol de Saka.

Por su parte, el PSV también ha hecho bien las cosas en esta Europa League donde suman par de victorias y un empate. En su duelo de la semana pasada aplastaron 5-0 al Zúrich con doblete de Joey Veerman y uno más de Erick Gutíerrez.

Los Granjeros también están cumpliendo con una gran temporada en la Eredivisie donde marchan como sublíderes. El pasado domingo aplastaron 6-1 al Utrecht con dobletes de Xavi Shay, Guus Til y Anwar El Ghazi.

Tanto el Arsenal como el PSV saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de llevarse el botín y con ello perfilar el boleto a la siguiente ronda; en el Grupo A encontramos a los Gunners como líderes con 9 puntos, mientras los Granjeros son segundos con 7 unidades en esta Europa League. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Arsenal vs PSV.

Arsenal vs PSV EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 2 Europa League 2022-23

