Waalwijk vs Ajax EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 11 Eredivisie 2022-2023

Buen partido tendremos este sábado 22 de octubre en la jornada 11 de la Eredivisie 2022-2023 en los Países Bajos, cuando el Waalwijk busque aprovechar su condición de local para dar la campanada al recibir a un Ajax que saldrá a imponer su jerarquía en su visita al Mandemakers Stadion.

Hora y Canal Waalwijk vs Ajax

Sede: Mandemakers Stadion, Waalwijk, Países Bajos

Hora: 5:45 pm de Países Bajos. 11:45 am de México. 9:45 am PT / 12:45 pm ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN en Latinoamérica. ESPN+ en Estados Unidos.

Waalwijk vs Ajax en VIVO

EL cuadro del Waalwijk ha tenido una buena temporada en términos generales peleando arriba de media tabla, aunque en la jornada pasada apenas pudieron igualaron 0-0 en su visita al Fortuna Sittard, eso los dejó con 3 victorias, 5 empates y un par de descalabros.

El equipo dirigido por Joseph Oosting viene de un duro golpe a media semana quedando eliminados de la Copa de Holanda al caer derrotados 2-0 en su visita al De Treffers.

Por su parte, el Ajax ha tenido una gran temporada siendo uno de los protagonistas, pero saben que no hay margen de error en una férrea pelea por el título. En 10 fechas suman 8 victorias, un empate y una derrota.

Ajacieden viene de un aplastante triunfo en la jornada pasada cuando recibieron al Excelsior logrando vencerlos 7-1 con doblete de Brian Brobbey y anotaciones de Jorge Sánchez, Steven Berghuis, Dusan Tadic, Steven Bergwijn y Mohammed Kudus, con un gran juego de Edson Álvarez.

Tanto el Waalwijk como el Ajax saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un paso en sus respectivas luchas; en la tabla general encontramos a los locales en la séptima posición con 14 puntos, mientras que Ajacieden es líder con 25 unidades en esta Eredivisie. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Waalwijk vs Ajax.

Last modified: octubre 21, 2022

