Miami Dolphins vs Pittsburgh Steelers EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Semana 7 NFL 2022

«Sunday Night Football» presenta a Miami recibiendo a Pittsburgh en un enfrentamiento muy intrigante. Estos dos equipos no han jugado desde 2019 cuando los Steelers ganaron 27-14 en un duelo que contó con Mason Rudolph y Ryan Fitzpatrick como mariscales de campo. La pareja montó un espectáculo, combinándose para cuatro pases de touchdown y tres intercepciones en el juego. Fue la séptima victoria de Pittsburgh de sus últimas nueve en esta serie, pero los Steelers necesitarán ayuda para extender esa racha el domingo.

Los Steelers vienen de una extraña pero muy impresionante victoria por 20-18 sobre Tampa Bay. Pittsburgh vio caer a Kenny Pickett y entró Mitch Trubisky para llevarlos a la victoria. El veterano completó 9 de 12 pases para 144 yardas con un touchdown a Chase Claypool con 9:55 restantes para darles una ventaja de ocho puntos. Fue un esfuerzo feo, por decir lo menos, ya que los Bucs superaron a Pittsburgh por 34 yardas, pero fue Tom Brady quien fue ineficaz cuando los Bucs lo necesitaban. Contuvieron bien el juego terrestre de Tampa Bay a solo 2.9 yardas por acarreo. No es una fórmula para la victoria que a menudo funcione, pero Pittsburgh obtuvo su segunda victoria.

Los Dolphins están en una racha de tres derrotas luego de caer 24-16 ante los Vikings en casa. Miami comenzó el juego con el novato Skylar Thompson bajo el centro, y estaba bien (7 de 13, 89 yardas, 0 TD, 0 INT) hasta que sufrió una lesión en la mano y Teddy Bridgewater, recién salido del protocolo de conmoción cerebral, relevó. a él. El veterano no estuvo terrible, lanzó para 329 yardas y dos touchdowns, pero también fue interceptado dos veces y capturado cinco veces. Miami superó a los Vikings por más de 200 yardas, pero tres pérdidas de balón los derrotaron al final del partido. Eso y el juego terrestre poco confiable que recogió solo 73 yardas en 20 acarreos también.

Hora y Canal Dolphins vs Steelers

Inicio: domingo 23 de octubre a las 5:20 p.m. PT / 8:20 p.m. ET en Estados Unidos. 7:20 p.m. en México.

Televisión: NBC en Estados Unidos. ESPN en Latinoamérica.

Streaming en vivo: fuboTV en EUA. Star+ en LA.

Spread: Dolphins -7

Tres cosas para ver

1.- Intangibles

Los Steelers vienen de su segunda victoria de la temporada y comienzan una gira de dos juegos mientras se enfrentan a los Eagles en Filadelfia en la Semana 8 antes de una semana de descanso. Los Steelers han tenido solo tres juegos en casa y cuatro partidos fuera de casa hasta el momento y podrían estar jugando con cierta confianza después de la victoria de los Bucs. Los Dolphins están jugando su segundo partido consecutivo en casa y su segundo partido en horario de máxima audiencia en las últimas cuatro semanas. Miami tiene dos seguidos en la carretera en las Semanas 8 y 9, viajando a Detroit y Chicago, por lo que el enfoque no debería ser un problema aquí para el equipo local.

2.- Consistencia bajo el centro

La expectativa es que Tua Tagovailoa regrese de sus problemas de conmoción cerebral y comience como mariscal de campo. Miami ha visto tres llamadores de señales diferentes bajo el centro, pero Tagovailoa es el que tiene más éxito. El zurdo de Alabama tiene ocho pases de touchdown y tres intercepciones en cuatro concursos y lidera a los pasadores calificados en QBR (80.0). Tyreek Hill y Jaylen Waddle jugaron bien la semana pasada, pero parece que la ofensiva será más nítida con su titular bajo el centro. Será interesante ver si la secundaria de Pittsburgh está más sana después de jugar sin cuatro titulares la semana pasada.

Por otro lado, Kenny Pickett también aprobó el protocolo de conmoción cerebral para que pueda comenzar. Si no, será Mitchell Trubisky nuevamente bajo el centro. Pickett ha aparecido en tres juegos esta temporada y la selección de primera ronda tiene un pase de touchdown en comparación con cuatro intercepciones. Sin embargo, al menos inspiró algo de confianza en una base de fanáticos que estaba cansada de la aburrida ofensiva que dirigió Trubisky. Intentarán aprovechar una secundaria de Miami con la que todos se han divertido hasta ahora.

3.- Poner a tierra la carrera

Estadísticamente, estos son dos de los peores juegos terrestres en el fútbol con los Steelers en el puesto 28 mientras que los Dolphins están en el 30. Najee Harris ha promediado unas decepcionantes 44 yardas por juego y 3.2 yardas por acarreo. Pittsburgh lo está deletreando con Jaylen Warren, quien promedia casi cinco yardas por intento de carrera, pero promedia menos de cuatro por juego. Este tampoco debería ser un enfrentamiento fácil, ya que Miami ocupa el puesto 11 en defensa contra la carrera (104.7 ypg).

Mientras tanto, Raheem Mostert acumula 51.5 yardas por juego para los Dolphins a pesar de promediar 4.4 yardas por acarreo. Obtuvo la mayor parte del trabajo en las últimas dos semanas con Chase Edmonds (2.9 ypc) instalándose como respaldo. Tal vez lo hagan un poco mejor contra los Steelers, que están permitiendo 141.3 yardas terrestres en la carretera esta temporada.

Miami Dolphins vs Pittsburgh Steelers en VIVO

Aunque los Steelers ganaron la semana pasada, todavía no creo que sus problemas estén solucionados. La pregunta es cuánto ganará Miami si no ganan nada. Las lesiones secundarias de Pittsburgh serán muy explotadas aquí por el entrenador en jefe de primer año Mike McDaniel, quien es una gran mente ofensiva. Me encanta el equipo de casa si juega Tua y algo si Bridgewater es el mariscal de campo. Sin embargo, este debería ver muchos puntos.

Predicción: Delfines 28, Steelers 17

