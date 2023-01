Miami Dolphins vs New York Jets EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Semana 18 NFL 2023

NFL

Es una batalla de la AFC Este en el sur de Florida, ya que los Dolphins reciben a los Jets el domingo para cerrar la temporada regular. Si bien Nueva York no tiene nada más que orgullo por lo que jugar, Miami puede asegurar una oferta de comodín con una victoria y una derrota de los Patriots o un empate ante los Bills.

Los Dolphins buscarán venganza después de perder el primer encuentro, 40-17 en la Semana 5. Ese juego vio un enfrentamiento de mariscales de campo entre Zach Wilson y Skylar Thompson, pero fue el juego terrestre de los Jets el que causó la mayor parte del daño, incluidos cinco touchdowns en el suelo. El novato Breece Hall fue la estrella, representando casi 200 yardas de ofensiva total al producir cinco touchdowns terrestres. Incluso con esa derrota, los Dolphins han ganado 10 de los últimos 13 en esta rivalidad divisional.

Nueva York (7-9) fue eliminada oficialmente de la contienda por los playoffs la semana pasada después de perder 23-6 en la carretera a Seattle, liderada por el ex mariscal de campo de los Jets, Geno Smith. La selección de segunda ronda del equipo en 2013, que pasó sus primeras cuatro temporadas en Nueva York (12-18 como titular), Smith lanzó un par de touchdowns cuando la ofensiva de los Jets logró solo 279 yardas. Mike White entregó el balón tres veces (2 intercepciones, perdió el balón suelto) y completó la mitad de sus pases (23 de 46) para 240 yardas. Ty Johnson fue el principal corredor con 46 yardas en ocho acarreos. La quinta derrota consecutiva no solo terminó con cualquier posibilidad de llegar a la postemporada, sino que también garantizó otra temporada perdedora y prácticamente borró cualquier buen sentimiento generado por el comienzo de 6-3 de los Jets antes de la semana 10 de descanso.

Miami (8-8) también ha perdido cinco seguidos luego de caer 23-21 en Foxborough ante New England el domingo pasado. Teddy Bridgewater fue sólido como titular, pero se lastimó y lanzó un costoso pick-six antes de ser reemplazado por Thompson. La defensa de los Dolphins hizo un buen trabajo limitando a los Patriots (249 yardas, tres capturas, 3.6 ypc permitidas), pero su ofensiva tuvo problemas para correr el balón (3.2 ypc), no tuvo jugadas explosivas (la ganancia más larga fue un 25- finalización de la yarda), y le dio la vuelta dos veces (2 INT). La derrota redujo las probabilidades de playoffs de Miami al 41 por ciento, según FiveThirtyEight.

Hora y Canal Dolphins vs Jets

Inicio: domingo 8 de enero a las 10 a.m. PT / 1 p.m. ET en Estados Unidos. 12 p.m. en México.

TV: FOX en Estados Unidos. Fox Sports en México.

Streaming en vivo: fuboTV en EUA.

Spread: Dolphins -3

Tres cosas para ver

1.- Posibilidades de playoffs

Los Jets ya están eliminados, por lo que solo juegan por orgullo, la oportunidad de causar una impresión más en el cuerpo técnico (o una audición para otro equipo si son agentes libres pendientes) y la posición en el draft. Dependiendo de cómo vayan los otros juegos, el mejor escenario para los Jets (si está de acuerdo con asumir otra derrota) sería la selección número 10, pero es probable que terminen más cerca de la mitad de la ronda. Mientras tanto, los Dolphins todavía tienen una oportunidad de conseguir ese comodín final a pesar de que han perdido cinco seguidos. Miami necesita ganar el domingo y que Buffalo venza o empate a New England. Miami también podría entrar con un empate, la derrota de los Patriots y un empate o derrota de los Steelers. Los Bills son favoritos para el touchdown en casa y todavía tienen una oportunidad de convertirse en el primer sembrado general si Kansas City pierde en Las Vegas el sábado. Incluso con una victoria de los Chiefs, los Bills aún podrían forzar un posible juego de campeonato de la AFC entre ellos para estar en un campo neutral. Aún así, dado que es un juego divisional y Buffalo esencialmente podría eliminar a los Patriots con una victoria, a los Dolphins les deben gustar sus posibilidades, siempre que se ocupen de los negocios en casa.

2.- Juego de mariscal de campo

Salvo un cambio significativo de eventos, parece que los Jets estarán en el mercado para un nuevo mariscal de campo titular esta temporada baja. Zach Wilson, la selección general número 2 del Draft de la NFL de 2021, ha sido una gran decepción y, a pesar de que el equipo dijo lo contrario, no puedo verlo en esta lista en 2023. Mike White tampoco ha jugado bien últimamente. ya que tiene cero pases de touchdown y cuatro intercepciones en sus últimos tres juegos. Se ha lastimado (costillas) y se agravó la lesión en la derrota de la semana pasada en Seattle. Como resultado, el entrenador en jefe Robert Saleh anunció el viernes por la mañana que Joe Flacco sería titular contra Miami con White descartado. Wilson será el respaldo. Flacco, de 37 años y que se prepara para terminar su temporada número 15 en la liga, hará su primera apertura desde la semana 3. Está completando el 58.2 por ciento de sus pases para 902 yardas, cinco touchdowns y tres intercepciones. Según los informes, los Jets perderán tres linieros ofensivos titulares en este juego, lo que probablemente sea un factor para volver a Flacco, un veterano inteligente.

En cuanto a los Dolphins, tienen sus propias preocupaciones sobre los mariscales de campo debido a las lesiones. Todavía no hay un calendario para que Tua Tagovailoa sea absuelto de su última conmoción cerebral, y el suplente Teddy Bridgewater se dislocó el dedo meñique de la mano que lanzaba la semana pasada y tuvo que ser reemplazado por el novato Skylar Thompson. La selección de séptima ronda de Kansas State estaba recibiendo repeticiones del primer equipo en la práctica esta semana y parece recibir la llamada el domingo. Miami también firmó al veterano Mike Glennon a principios de esta semana, otra indicación de que Bridgewater no podrá jugar. En seis juegos (un inicio), Thompson ha completado el 54.1 por ciento de sus intentos de pase con un touchdown y tres intercepciones, pero con suerte, la limitada experiencia que ha ganado a lo largo de la temporada, incluso en la Semana 5 contra New York (19 de 33 , 166 yardas, INT, balón suelto perdido), lo ha preparado mejor para este juego crítico.

3.- Corre la pelota

Con las incertidumbres de los mariscales de campo en ambos lados, solo tendría sentido que ambos equipos se apoyaran más en sus juegos terrestres. El problema es que ninguno de los dos ha disfrutado de una gran cantidad de éxito permaneciendo en tierra esta temporada. Los Jets ingresan a este juego en el lugar 25 en la NFL en yardas por tierra con 103.0 yardas por juego con los Dolphins justo detrás (95.3). En el primer encuentro en la Semana 5, Miami superó a Nueva York por tierra 137-135, pero los Jets anotaron cinco veces mientras que los Dolphins tuvieron solo dos touchdowns terrestres. La otra diferencia entre entonces y ahora es que el dinámico novato Breece Hall lideró a New York con 97 yardas en 18 acarreos, y nadie más en el equipo ha podido reemplazar su gran habilidad desde que se rompió el ligamento cruzado anterior en la Semana 7. Michael Carter y Zonovan Knight han visto la mayor parte de los acarreos luego de la lesión de Hall, y cada uno tiene un promedio de menos de cuatro yardas por acarreo.

Para Miami, Raheem Mostert acumuló 113 yardas y una anotación en solo 18 acarreos en el primer enfrentamiento con los Jets, pero el problema para el juego terrestre de los Dolphins ha sido la consistencia. La semana pasada, lograron solo 86 yardas en 27 acarreos (3.2 ypc) en la derrota ante New England. Y si Thompson está como mariscal de campo, sabes que los Jets se concentrarán en detener la carrera para intentar que el novato los derrote con el brazo. Una cosa que podría beneficiar a Thompson ya la ofensiva es que la defensa de los Fins es una de las 10 mejores unidades contra la carrera (107.1 ypg) y ha sido aún más tacaña en casa (84.7).

Miami Dolphins vs New York Jets en VIVO

La línea para esto ha ido y venido a lo largo de la semana y actualmente favorece al equipo local (según la fuente). No hay razón para pensar que los Jets no saldrán motivados para terminar la temporada con una victoria en una competencia sin sentido, pero es difícil saber qué hará la ofensiva con un Flacco oxidado como mariscal de campo y una línea ofensiva de retazos protegiendo la yarda 37. -veterano de un año. Pero si la defensa sale animada y lista para jugar, eso podría ser todo lo que se necesita dada la probabilidad de que los Dolphins tengan a un novato dirigiendo su ofensiva. Creo que veremos a un equipo de Nueva York interesado que está liderado por un fuerte esfuerzo defensivo (¿tres pérdidas de balón quizás?) y se suma a la miseria de Miami el domingo.

Predicción: Jets 20, Dolphins 17

