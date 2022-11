¿Se retira o seguirá?: Toni Kroos habló de su futuro con el Real Madrid

Noticias

Mucho se ha hablado del futuro de Toni Kroos. Varios medios en España han desvelado que el alemán podría retirarse a final de temporada, cosa de la que habló el mediocampista del Real Madrid este martes en rueda de prensa previo al compromiso ante el Celtic por Champions League.

«Me encuentro muy bien físicamente, las cosas salen bien en el campo, estoy súper contento y con el resto estoy muy tranquilo. A veces es muy gracioso leer cosas que debo pensar yo, cuando ni yo sé lo que va a pasar», dijo Kroos.

«Estoy muy tranquilo, ahora en el descanso voy a pensar que puede pasar el año que viene y poco a poco decidiré qué quiero hacer. Lo que siempre he dicho y no ha cambiado es que no voy a ir a ningún lado, no voy a cambiar de club, me voy a retirar en el Real Madrid, pero no sé cuando. Tanto el club como yo estamos muy tranquilos, hablamos y no hay nada nuevo», añadió el jugador.

«Lo que es seguro es que va a salir todo bien. Nunca pienso en números, quería tener éxito aquí y no es fácil cuando sales de tu país, donde estaba cómodo, salir a un club como el Real Madrid, quería triunfar y aquí solo se consigue jugando bien, ganando títulos como he hecho. No me interesa el número de partidos, me importa como juego y la calidad. Me siento muy bien todavía y veremos qué pasa», sentenció.

