Everton vs Leicester EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 15 Premier League 2022-23

Premier League 2022-2023

Seguimos con las emociones de este sábado 5 de noviembre siguiendo con la jornada 15 de la Premier League 2022-2023, cuando el Everton busque aprovechar su condición de local para sumar un triunfo que les permita pelear arriba de media tabla, pero recibirán a un Leicester City que saldrá urgido de sumar en su visita al Goodison Park.

Hora y Canal Everton vs Leicester

Sede: Goodison Park, Londres, Inglaterra

Hora: 5:30 pm de Reino Unido. 11:30 am de México y Centroamérica. 12:30 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:30 pm de Bolivia y Venezuela. 2:30 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 10:30 am PT / 1:30 pm ET en Estados Unidos.

Canal: NBC Sports en Estados Unidos. DirecTV Sports en Sudamérica.

Streaming: Paramoun+ en México.

Everton vs Leicester en VIVO

El cuadro del Everton ha tenido una buena campaña en términos generales peleando en media tabla, pero quieren apretar el paso si quieren mantenerse lejos de la zona baja. Después de 13 jornadas suman 3 victorias, 5 empates y 5 derrotas.

The Toffees viene de un buen empate en la jornada pasada cuando visitaron al Fulham en un choque cerrado donde aguantaron la presión para un 0-0 final.

Por su parte, el Leicester ha tenido un torneo realmente complicado que los tiene peleando en la zona baja urgidos de resultados. En 13 fechas suman 3 victorias, 2 empates y han perdido en 8 compromisos.

Los Foxes vienen de un amargo descalabro en la jornada pasada cuando recibieron al Manchester City siendo superados 0-1, pero en un duelo realmente cerrado.

Tanto el Everton como el Leicester saben de la importancia de es te partido dado que ambos quieren llevarse el triunfo que los ponga en una «buena posición» de cara a la pausa por el Mundial 2022; en la tabla general encontramos a los Toffees en la doceava posición con 14 puntos, mientras que los Foxes están en zona de descenso con 11 unidades en esta Liga Premier. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Everton vs Leicester.

Everton vs Leicester EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 15 Premier League 2022-23

Last modified: noviembre 4, 2022

