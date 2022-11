Manchester City vs Fulham EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 15 Premier League 2022-23

Premier League 2022-2023

Abrimos las emociones de este sábado 5 de noviembre en la jornada 15 de la Premier League 2022-2023, cuando el Manchester City busque sumar un nuevo triunfo que los mantenga en carrera por la cima, pero recibirán a un Fulham que intentará dar la campanada en su dura visita al Etihad Stadium.

Hora y Canal Manchester City vs Fulham

Sede: Etihad Stadium, Manchester, Inglaterra

Hora: 3:00 pm de Reino Unido. 9:00 am de Centroamérica y México. 10:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 11:00 am de Bolivia y Venezuela. 12:00 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 8:00 am PT / 11:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: Telemundo en Estados Unidos. Paramount+ en México. ESPN en Sudamérica.

Manchester City vs Fulham en VIVO

El cuadro del Manchester City está cumpliendo con una gran temporada en la Premier League manteniéndose en carrera por la cima. En la jornada pasada vencieron al Leicester con gol de Kevin De Bruyne, eso los dejó con 9 victorias, 2 empates y un solo descalabro.

Los Citizens tuvieron actividad a media semana en la Champions League donde recibieron al Sevilla logrando vencerlos 3-1 con goles de Rico Lewis, Julián Álvarez y Riyad Mahrez, para asegurar el liderato del sector.

Por su parte, el Fulham ha sido una de las grandes sorpresas esta campaña, dado que en 13 duelos suman 5 victorias, 4 empates y han caído en otros 4 choques.

The Cottagers viene de un amargo empate en la jornada pasada cuando recibieron al Everton en un duelo que dominaron, pero fueron incapaces de anotar para un 0-0 final.

Tanto el Manchester City como el Fulham saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de llevarse la victoria en esta recta final antes de la pausa por el Mundial 2022; en la tabla general encontramos a los Citizens como segundos con 29 puntos, mientras que los Cottagers son séptimos con 19 unidades en la Liga Premier. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Manchester City vs Fulham.

Manchester City vs Fulham EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 15 Premier League 2022-23

