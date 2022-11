Tampa Bay Bucs vs Los Angeles Rams EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Semana 9 NFL 2022

NFL

Normalmente, un enfrentamiento entre los dos últimos campeones del Super Bowl tendría a los fanáticos de la NFL en todas partes emocionados con anticipación. Pero cuando Los Angeles Rams y Tampa Bay Buccaneers se enfrenten en el Estadio Raymond James el domingo, será un enfrentamiento de equipos que estarán sentados en el asiento delantero del autobús de la lucha. Los campeones reinantes han perdido tres de sus últimos cuatro, mientras que los Bucs, que ganaron el Trofeo Lombardi en su propia cancha hace apenas dos temporadas, han perdido cinco de sus últimos seis.

En un enfrentamiento muy esperado en la costa oeste el domingo pasado, los Rams lo tomaron en la barbilla por un conteo de 31-14 contra San Francisco para dejarlos caer a 3-4. Pero en defensa de los Rams, sus cuatro derrotas han sido contra algunos de los mejores equipos de la liga, dos veces contra los 49ers, Dallas y Buffalo. Lo malo es que las cuatro derrotas han sido de dos dígitos.

Los Buccaneers (3-5) cayeron por decisión de 27-22 en casa contra los Ravens el jueves pasado por la noche, marcando su tercera derrota por una anotación de cinco en lo que va del año. Esta también es la primera racha personal de tres derrotas de Tom Brady desde 2002. Sí, como si su divorcio de Gisele Bündchen no fuera lo suficientemente malo, ¿verdad?

Hora y Canal Bucs vs Rams

Inicio: domingo 6 de noviembre, 1:25 p.m. PT / 4:25 p. m. ET en Estados Unidos. 3:25 p.m. en México.

Televisión: CBS en Estados Unidos. Fox Sports en México.

Transmisión en vivo: fuboTV (Comience su prueba gratuita) en EUA.

Spread: Bucs -3

Tres cosas para ver

1.- Comencemos con lo obvio; Tom Brady se está convirtiendo en humano

Claro, le ha llevado 22 temporadas, pero por primera vez en su carrera profesional, G.O.A.T está al frente de un equipo que se encuentra dos juegos por debajo de .500. Mucho se ha dicho acerca de que esta es la «peor temporada de la historia» de Brady. Pero tenga cuidado con esas suposiciones porque la última vez que revisamos, adivinen quién lidera la NFL en pases completos (224) y menos intercepciones lanzadas (una) y es el segundo en yardas aéreas (2,267 yardas)? Sí, TB12. Así que es difícil culpar demasiado al siete veces ganador del Super Bowl. Los Rams atacan a los mariscales de campo el 33 por ciento de las veces, pero solo los presionan el 23 por ciento de las veces. Así que sabes que Aaron Donald y sus secuaces buscarán mejorar esa proporción y aumentar la presión sobre Brady esta semana.

2.- Matthew Stafford necesita amplificar su juego.

Hablando de problemas, Stafford continúa entregando el balón con regularidad, lanzando ocho intercepciones en lugar de solo siete touchdowns. Matt Ryan de Indianápolis es el único mariscal de campo que ha lanzado más intercepciones esta temporada (nueve), y ya ha sido enviado a la banca. Así que no es una gran sorpresa que los Rams ocupen el puesto 29 en la NFL en margen de rotación. La buena noticia es que Stafford contará con los servicios de All-Pro Cooper Kupp a pesar de que se torció el tobillo a fines de la semana pasada. Se ha perdido algunas prácticas, pero se espera que esté allí el domingo. Dos cosas más a tener en cuenta cuando los Rams están a la ofensiva. Primero, la presión al mariscal de Tampa sufrió una gran pérdida con el apoyador Shaquil Barrett desgarrándose el tendón de Aquiles en el último juego. Y en segundo lugar, vigile al ala cerrada Tyler Higbee ya que los Bucs permitieron 10 recepciones para 114 yardas a los alas cerradas de Raven en su derrota más reciente.

3.- ¿Podría haber realmente un juego terrestre de cualquiera de los dos equipos?

Estas dos ofensas están luchando, por decir lo menos. Pero en particular, una mirada a la hoja de estadísticas muestra un problema evidente que salta de la página. Los Rams y los Buccaneers ocupan los puestos 31 y 32, respectivamente, en la NFL en ofensiva terrestre. Sí, los dos peores juegos terrestres. Los Ángeles maneja solo 68.4 yardas terrestres por juego con los Buccaneers en 61.9. Darrell Henderson Jr. y Leonard Fournette son los mejores corredores de sus respectivos equipos, pero solo tienen 197 yardas y 386 yardas en la temporada con un promedio de 3.94 y 3.44 yardas por acarreo. Pero vale la pena señalar que la defensa de los Rams, a pesar de permitir 94 yardas a Christian McCaffrey la semana pasada, sigue siendo séptimo en la liga contra la carrera (105.1 ypg). Mientras tanto, Tampa no ha sido tan fuerte, concedió 132.4 yardas por juego por tierra (24°), y viene de un juego en el que Baltimore atacó a los Bucs con 231 yardas y siete sólidas yardas por acarreo. Cualquiera que sea el equipo que se ponga en marcha tiene la ventaja aquí.

Tampa Bay Bucs vs Los Angeles Rams en VIVO

Aunque este será un enfrentamiento entre los dos últimos campeones de la NFL, no puedo imaginar que sea un duelo de alto octanaje con un valor de entretenimiento ridículo. Los Rams promediaron 27.1 puntos por juego en su año de título la temporada pasada, pero son el No. 28 en la NFL al ingresar a la Semana 9 con solo 16.9 puntos por juego. Los Buccaneers fueron segundos en la liga en ofensiva la temporada pasada, pero han caído al No. 25 este año, con 18,3 puntos por partido. A pesar de que ambas ofensivas son decepcionantes, las defensas son bastante buenas, así que busque que esta carezca de puntos destacados llamativos. Aún así, iré con Tom the Great y sus Bucs locales para robar suficientes lingotes en alta mar para ganar este.

Predicción: Bucs 16, Rams 12

Last modified: noviembre 6, 2022

Etiquetas: Bucs vs Rams