Atalanta vs Inter EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 15 Serie A 2022-2023

Abrimos las emociones de este domingo 13 de noviembre siguiendo con la jornada 15 de la Serie A 2022-2023 en Italia, cuando el Atalanta busque aprovechar su condición de local para sumar una victoria que les permita volver a meterse a la pelea por los primeros puestos, pero recibirán a un Inter de Milán que saldrá decidido a llevarse el botín completo de su visita al Gewiss Stadium.

Hora y Canal Atalanta vs Inter

Sede: Atleti Azzurri d’Italia, Bérgamo, Italia

Hora: 12:30 pm de Italia. 5:30 am de México y Centroamérica. 6:30 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 8:30 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 4:30 am PT / 7:30 am ET en Estados Unidos.

Canal: Paramount+ en Estados Unidos. ESPN en Latinoamérica.

Atalanta vs Inter en VIVO

El cuadro del Atalanta ha tenido una buena temporada en términos generales, pero ha venido a menos con 3 derrotas en sus últimos 4 partidos, por lo que en casa les urge sumar de a tres para cerrar de buena manera. Después de 14 jornadas suman 8 victorias, 3 empates y han caído en 3 choques.

La Dea viene de una durísima derrota en la jornada del pasado miércoles cuando visitaron al Lecce siendo superados 2-1.

Por su parte, el Inter de Milán ha tenido una temporada irregular, pero ha venido mejorando en las últimas semanas e intentará cerrar con el pie derecho. Ellos suman 9 triunfos y han perdido en 5 choques.

El Internazionale viene de una grandísima victoria el pasado miércoles cuando recibieron al Bolonia logrando aplastarlos 6-1 con doblete de Federico Dimarco y goles de Edin Dzeko, Lautaro Martínez, Hakan Calhanoglu y Robin Gosens.

Tanto el Atalanta como el Inter saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita irse a la pausa por el Mundial 2022 de buena forma; en la tabla general encontramos a La Dea en la quinta posición con 27 puntos, mientras que el Inter es cuarto también con 27 unidades en esta Serie A. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Atalanta vs Inter.

