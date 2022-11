Francia vs Dinamarca EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 2 Mundial 2022

Mundial 2022

Partidazo sumamente atractivo tendremos este sábado 26 de noviembre siguiendo con la jornada 2 de la fase de grupos del Mundial 2022, cuando Francia busque imponer su jerarquía para quedarse con un triunfo que les de la clasificación a la fase final, pero se medirán a Dinamarca que saldrá obligado a sumar en la cancha del 974.

Hora y Canal Francia vs Dinamarca

Sede: Estadio 974, Doha, Qatar

Hora: 7:00 pm de Qatar. 10:00 am de México, Costa Rica y Centroamérica. 11:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 12:00 pm de Bolivia y Venezuela. 1:00 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 8:00 am PT / 11:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: SKY en México. Telemundo en Estados Unidos. DirecTV Sports en Sudamérica. TyC Sports en Argentina. Teletica y Repretel en Costa Rica.

Francia vs Dinamarca en VIVO

La selección de Francia, vigente campeona del mundo, tiene como objetivo volver a levantar el trofeo, su inicio fue muy bueno, pero habrá que ver como continuán tras las notables bajas que han sufrido.

Les Bleus vienen de un gran partido de debut el pasado martes cuando se midieron a Australia logrando remontarlos para vencerlos 4-1 con doblete de Olivier Giroud y anotaciones de Adrien Rabiot y Kylian Mbappé.

Por su parte, Dinamarca llega a esta Copa del Mundo con mucha ilusión intentando pelear por las fases finales, pero su debut no fue el esperado y tendrán que mejorar mucho si aspiran a sumar este sábado.

Los Daneses no la pasaron bien en su partido de debut, el pasado martes, cuando se midieron a Túnez en un duelo cerrado donde ninguno se hizo daño para un 0-0 final.

Tanto Francia como Dinamarca saben de la importancia de este partido dado que ambas selecciones necesitan la victoria para perfilar su boleto a la fase final. En los pronósticos Les Bleus es favorito, pero los Daneses tienen todo para competirles de buena manera. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Francia vs Dinamarca.

