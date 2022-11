Argentina vs México EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 2 Mundial 2022

Mundial 2022

Partidazo sumamente atractivo tendremos este sábado 26 de noviembre en la jornada 2 de la fase de grupos del Mundial 2022, cuando México busque dar la gran campanada demostrando que quieren el soñado «quinto partido», pero tendrán que medirse nada más y nada menos que a Argentina que saldrá decidido a imponer su jerarquía y calidad en la cancha del Lusail.

Como llegan las selecciones

La selección de Argentina llega a este partido con un sentimiento amargo tras su increíble y sorpresivo debut, por lo que se han quedado sin margen de error, solo la victoria les sirve este sábado.

La Albiceleste viene de un durísimo debut el pasado martes cuando se midieron a Arabia Saudita, que parecía ser el rival más sencillo del grupo. Leo Messi los puso al frente, sin embargo en el segundo tiempo los remontaron para un descalabro 2-1 que complica sus aspiraciones.

Por su parte, México tampoco tuvo el mejor de sus debuts y llegan al duelo de este sábado también obligados a sumar de a tres si no quieren complicarse rumbo al cierre de la fase de grupos donde aspiran a avanzar.

Los Tricolores tuvieron un agridulce debut el pasado martes cuando se midieron a Polonia en un duelo que dominaron en términos generales, sin embargo estuvieron a nada de perder salvando el 0-0 tras un penal detenido por Guillermo Ochoa.

Tanto Argentina como México saben de la importancia de este partido dado que ambas selecciones saldrán decididas a llevarse la victoria y con ello perfilar el ansiado boleto a la fase final, saben que no hay margen de error tras un inicio complicado, por lo que el ganador saldrá fortalecido, pero el perder prácticamente se despedirá de Qatar.

Estos dos equipos se enfrentaron por última vez el pasado 11 de septiembre de 2019 en un amistoso en Alamodome. En aquel choque la Albiceleste se llevó el triunfo 4-0 con hat-trick de Lautaro Martínez y uno más de Leandro Paredes.

Hora y Canal Argentina vs México

El juego entre Argentina vs México se estará disputando en punto de las 10:00 pm de Qatar, así como a las 11:00 am PT / 2:00 pm ET en Estados Unidos. otros horarios son:

México, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador: 1:00 pm

Colombia, Panamá, Perú y Ecuador: 2:00 pm

Bolivia y Venezuela: 3:00 pm

Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil: 4:00 pm

La transmisión del partido México vs Argentina en VIVO para la televisión será en exclusiva por el canal de Azteca 7 y Las Estrellas en México, así como por Telemundo en Estados Unidos, mientras que en Argentina será por TyC Sports y TV Pública. Por internet podrán seguir la cobertura minuto a minuto en vivo que se hará en las redes sociales de ambas federaciones que nos actualizará con goles, asistencias y el marcador final.

Argentina vs México en VIVO

Así que la mesa esta servida para disfrutar de este excelente partido entre dos equipos que saldrán a «matar o morir» en la pelea por la clasificación. En los pronósticos la Albiceleste es claro favorito por su mayor jerarquía y calidad, pero habrá que ver como manejan la presión ante unos Tricolores que intentarán alargar el duelo lo más posible. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Argentina vs México.

Argentina vs México EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 2 Mundial 2022

Last modified: noviembre 25, 2022

Etiquetas: Argentina