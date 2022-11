Croacia vs Canadá EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 2 Mundial 2022

Mundial 2022

Seguimos con las emociones de este domingo 27 de noviembre siguiendo con la jornada 2 de la fase de grupos del Mundial 2022, cuando Croacia busque imponer su calidad y llevarse la victoria que los acerque a la fase final, pero se medirán a Canadá que saldrá obligado a dar la sorpresa en la cancha del Jalifa.

Hora y Canal Croacia vs Canadá

Sede: Estadio Internacional Jalifa, Doha, Qatar

Hora: 7:00 pm de Qatar. 10:00 am de México, Costa Rica y Centroamérica. 11:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 12:00 pm de Bolivia y Venezuela. 1:00 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 8:00 am PT / 11:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: SKY en México. Telemundo en Estados Unidos. DirecTV Sports en Sudamérica. TyC Sports en Argentina. Teletica y Repretel en Costa Rica.

Croacia vs Canadá en VIVO

La selección de Croacia, vigente subcampeona del Mundo, llega a esta segunda fecha con la presión de quedarse con la victoria tras un amargo debut, por lo que se han quedado sin margen de error, les urge sumar de a tres.

Los Croatas iniciaron la competencia de manera irregular el pasado miércoles cuando se midierona Marruecos siendo incapaces de anotar para un 0-0 final.

Por su parte, Canadá llega obligado a esta segunda fecha tras un amargo debut, sin embargo dejaron buenas sensaciones que ahora intentarán convertir en un resultado favorable.

La Hoja de Maple inicio su participación en la competencia el pasado miércoles enfrentándose a Bélgica en un duelo donde compitieron bien, tuvieron su gran oportunidad a los 10 minutos con un penal que Alphonso Davies falló, eso les terminó costando la derrota 1-0.

Tanto Croacia como Canadá saben de la importancia de este partido dado que ambas selecciones tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un gran paso en la pelea por la fase final, no hay margen de error en esta segunda fecha. En los pronósticos los Croatas son favoritos por su mayor jerarquía, pero la Hoja de Maple intentará salir, al menos, con el empate que los mantenga con vida. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Croacia vs Canadá.

