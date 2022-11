Ecuador vs Senegal EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 3 Mundial 2022

Mundial 2022

Partidazo de poder a poder directo por la clasificación tendremos este martes 29 de noviembre en la jornada 3 de la fase de grupos del Mundial 2022, cuando Ecuador busque seguir con su buen funcionamiento que les permita meterse a la siguiente ronda, pero se medirán a Senegal que saldrá obligado a ganar si quiere avanzar a la fase final.

Hora y Canal Ecuador vs Senegal

Sede: Estadio Internacional Jalifa, Doha, Qatar

Hora: 6:00 pm de Qatar. 9:00 am de México y Centroamérica. 10:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 11:00 am de Bolivia y Venezuela. 12:00 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 7:00 am PT / 10:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en México. DirecTV Sports en Sudamérica. Telemundo en Estados Unidos.

Ecuador vs Senegal en VIVO

La selección de Ecuador ha sido una de las más sólidas en las dos primeras jornadas mostrando un fútbol muy bueno, sin embargo llegan a esta última fecha todavía con la obligación de sumar si no quieren quedar eliminados.

La Tri viene de un agridulce empate en la jornada pasada cuando se midieron a los Países Bajos en un duelo en el que se fueron abajo apenas a los 6 minutos, pero con gol de Enner Valencia firmaron el 1-1, en un duelo que dominaron en términos generales.

Por su parte, Senegal ha cumplido llegando a esta última jornada dependiendo de si mismos para clasificar a la fase final tras sumar un triunfo y una derrota en los dos primeros choques, pero saben que solamente las tres unidades este martes les dan el ansiado boleto.

Los Leones de la Teranga vienen de una buena victoria en la jornada pasada cuando se midieron a Qatar logrando superarlos 3-1 con goles de Boulaye Dia, Famara Diédhiou y Bamba Dieng.

Tanto Ecuador como Senegal saben de la importancia de este partido dado que ambos se juegan el todo por el todo, el ganador estará avanzando a la siguiente ronda, mientras que el perdedor quedará eliminado, la ventaja está del lado de La Tri ya que también el empate les basta para meterse a los octavos de final. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Ecuador vs Senegal.

Ecuador vs Senegal EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 3 Mundial 2022

Last modified: noviembre 28, 2022

Etiquetas: Canal Ecuador vs Senegal