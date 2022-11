Países Bajos vs Qatar EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 3 Mundial 2022

Mundial 2022

Buen partido nos espera este martes 29 de noviembre abriendo la última jornada de la fase de grupos del Mundial 2022, cuando Países Bajos busque imponer su calidad y jerarquía para llevarse la victoria y avanzar a la siguiente ronda, pero se medirán a Qatar que saldrá obligado a despedirse de su afición con un triunfo en la cancha del Al Bayt.

Hora y Canal Países Bajos vs Qatar

Sede: Estadio Al Bayt, Al Rayán, Qatar

Hora: 6:00 pm de Qatar. 9:00 am de México y Centroamérica. 10:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 11:00 am de Bolivia y Venezuela. 12:00 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 7:00 am PT / 10:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en México. DirecTV Sports en Sudamérica. Telemundo en Estados Unidos.

Países Bajos vs Qatar en VIVO

La selección de los Países Bajos tiene la misión de volver a pelear por los primeros puestos en una justa de esta calidad, sin embargo ya les quedó claro que cualquier error podría costarles caro, por lo que saldrán con todo buscando cerrar con triunfo.

Holanda viene de un buen empate en la jornada pasada cuando se midieron a Ecuador en un choque donde Cody Gakpo los puso al frente a los 6 minutos, pero tuvieron que conformarse con un 1-1, en un duelo donde fueron superados en términos generales.

Por su parte, Qatar se había preparado por 12 años para su Copa del Mundo, sin embargo ha tenido una decepcionante actuación al perder sus 2 juegos y con ello ya están eliminados de la pelea por la fase final.

Los Qataríes vienen de quedar eliminado en la jornada pasada cuando se midieron a Senegal en un choque donde intentaron competir, pero terminaron cayendo 3-1.

Tanto Países Bajos como Qatar saben de la importancia de este partido dado que ambas selecciones saldrán decididas a llevarse la victoria, aunque en los pronósticos Holanda es claro favorito por su mayor calidad y jerarquía, pero los Qataríes están en casa y querrán darle la victoria a su afición. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Países Bajos vs Qatar.

Países Bajos vs Qatar EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 3 Mundial 2022

