Canadá vs Marruecos EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 3 Mundial 2022

Mundial 2022

Seguimos con las emociones de la última jornada de la fase de grupos del Mundial 2022 este jueves 1 de diciembre, cuando Canadá busque despedirse con una victoria, pero tendrán que medirse a Marruecos que se jugará «la vida » en la cancha del Al Thumama.

Hora y Canal Canadá vs Marruecos

Sede: Estadio Al Thumama, Doha, Catar

Hora: 6:00 pm de Qatar. 9:00 am de México y Centroamérica. 10:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 11:00 am de Bolivia y Venezuela. 12:00 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 7:00 am PT / 10:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en México. DirecTV Sports en Sudamérica. Telemundo en Estados Unidos.

Canadá vs Marruecos en VIVO

La selección de Canadá ha tenido una Copa del Mundo agridulce, dado que han hecho bien las cosas, pero han sumado sendas derrotas que los tiene ya eliminados de la pelea por la fase final, aun así querrán despedirse con orgullo.

La Hoja de Maple viene de un amargo descalabro en la jornada pasada cuando se midieron a Croacia siendo superados 4-1, a pesar de que Alphonso Davies los había puesto al frente apenas a los 2 minutos.

Por su parte, Marruecos ha sido una de las sorpresas de la competencia ya que en 2 jornadas suman un triunfo y un empate, situación que los tiene cerca de avanzar, pero saben que todavía necesitarán salir vivos este jueves para cumplir el objetivo.

Los Leones del Atlas vienen de una increíble victoria en la jornada pasada cuando doblegaron 2-0 a Bélgica con goles de Romain Saiss y Zakaria Aboukhlal.

Tanto Canadá como Marruecos saben de la importancia de este partido dado que ambas selecciones saldrán decididas a llevarse la victoria y con ello cerrar la fase de grupos con el pie derecho, aunque los Leones del Atlas son claros favoritos, el empate les bastaría para avanzar, pero la Hoja de Maple intentará despedirse de Qatar con lo que sería su primer triunfo en su historia en una Copa del Mundo. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Canadá vs Marruecos.

Last modified: noviembre 30, 2022

Etiquetas: Canadá