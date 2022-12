Marruecos vs Croacia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Tercer Lugar Mundial 2022

Mundial 2022

Gran partido con un sabor agridulce tendremos este sábado 17 de diciembre con el duelo por el tercer lugar del Mundial 2022, cuando Marruecos busque sellar su histórica participación con el podio, pero tendrá que medirse a Croacia que saldrá decidido a imponer su jerarquía y calidad en la cancha del Internacional de Jalifa.

Hora y Canal Marruecos vs Croacia

Sede: Estadio Internacional Jalifa​, Rayán, Catar

Hora: 6:00 pm de Qatar. 9:00 am de México y Centroamérica. 10:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 11:00 am de Bolivia y Venezuela. 12:00 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 7:00 am PT / 10:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: SKY en México. DirecTV Sports en Sudamérica. Telemundo en Estados Unidos.

Marruecos vs Croacia en VIVO

La selección de Marruecos ya ha hecho historia en esta Copa del Mundo, dado que no solo ha hecho su mejor participación, si no que ha hecho le mejor participación de cualquier selección africana dentro de la competencia, aun así saben que todavía pueden redondear esa actuación este sábado.

Los Leones del Atlas tuvieron un duelo muy duro en semifinales, el pasado miércoles, cuando se midieron a Francia en un choque donde compitieron realmente bien, pero la calidad individual fue mayor para Les Bleus que se terminó quedando con el triunfo 2-0.

Por su parte, Croacia, vigente bicampeón del Mundo, ha demostrado que se mantiene en la élite y, aunque esta vez no les alcanzó para pelear por el título, todavía buscarán el podio.

Los Croatas tampoco la pasaron bien en su duelo de semifinales el pasado martes cuando se midieron a Argentina siendo claramente superados 3-0.

Estas dos selecciones ya se enfrentaron en esta Copa del Mundo, fue justamente el pasado 23 de noviembre en su duelo de debut con un cerrado empate 0-0 que podría presagiar lo de este sábado.

Tanto Marruecos como Croacia saben de la importancia de este partido dado que ambas selecciones saldrán decididas a conseguir la victoria sin «miedo» a perder, la realidad es que esperamos un duelo abierto. Los Croatas son favoritos, pero los Leones del Atlas están motivados. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Marruecos vs Croacia.

