Los Ángeles Rams vs Denver Broncos EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Semana 16 NFL 2022

Será Navidad en Los Ángeles cuando los Rams reciban a los Broncos el domingo. Este fue un enfrentamiento en la pretemporada que generó mucha intriga, ya que podrían haber sido dos equipos en camino a los playoffs y ahora son dos escuadrones listos para que termine la temporada. LA ha ganado cuatro partidos consecutivos en esta serie, incluida la reunión de 2018 en Denver, donde los Rams ganaron 23-20. Ese concurso fue un enfrentamiento de mariscales de campo entre Jared Goff y Case Keenum, pero fue Todd Gurley quien se robó el espectáculo con 208 yardas terrestres y dos touchdowns.

Denver (4-10) puso fin a su racha de cinco derrotas consecutivas la semana pasada con una victoria de 24-15 sobre Arizona. Los Broncos perdían 9-3 en el tercer cuarto antes de anotar 21 puntos seguidos. Brett Rypien, reemplazando a Russell Wilson, quien no fue liberado del protocolo de conmociones cerebrales, comenzó y fue muy eficiente con 21 de 26 para 197 yardas con un touchdown y una intercepción. Latavius Murray corrió para 130 yardas, que fue la primera vez que el equipo hizo que alguien superara las 100 por tierra. La defensa forzó tres pérdidas de balón y mantuvo a Arizona a 240 yardas de ofensiva total. Los Cardinals ya echaban de menos a Kyler Murray (ACL desgarrado) y tuvieron que terminar el juego con el tercer mariscal de campo Trace McSorley después de que el suplente Colt McCoy sufriera una conmoción cerebral a principios del tercer cuarto.

Los Rams (4-10) se congelaron en su camino hacia una derrota por 24-12 ante los Packers en Lambeau Field en «Monday Night Football». Después de toda la fanfarria sobre Baker Mayfield uniéndose a Los Ángeles y ganando su primer juego, volvió a la tierra con 12 de 21 para 111 yardas con un touchdown y una intercepción. Fue un esfuerzo triste por completo por ese lado de la pelota ya que el equipo logró solo 156 yardas de ofensiva total con Cam Akers como el corredor líder y el receptor líder.

Hora y Canal Rams vs Broncos

Inicio: domingo 25 de diciembre a la 1:30 p.m. PT / 4:30 p.m. ET en Estados Unidos. 3:30 p.m. en México.

TV: CBS en Estados Unidos. Fox Sports en México.

Streaming en vivo: fuboTV

Spread: Broncos -2

Tres cosas para ver

1.- ¿Quién lo quiere más?

Seamos honestos… este es el juego en el que puedes ir a sentarte con tu familia y perderte en Navidad porque literalmente no hay intriga en este enfrentamiento. Ni siquiera hay un beneficio para el equipo perdedor cuando se trata de mejorar la posición en el draft porque ninguno de los equipos tiene su selección de primera ronda el próximo año debido a los canjes por sus mariscales de campo titulares. Detroit es dueño de la primera ronda de Los Ángeles por el intercambio que llevó a Matthew Stafford a los Rams en enero de 2021, mientras que la primera (y segunda ronda) de Denver el próximo año pertenece a Seattle por el intercambio de gran éxito en marzo que envió a Russell Wilson a la Milla. Ciudad Alta. Todavía hay orgullo por jugar y aquellos que están pendientes de agentes libres están audicionando para la próxima temporada. En la parte superior de esta lista está Baker Mayfield, quien definitivamente está jugando por su próximo contrato. Solo ha tenido dos aperturas para los Rams y si quiere hacer eso para otro equipo en 2023, deberá jugar mejor que el lunes por la noche en Green Bay. El problema es que la defensa de Denver es muy sólida, ocupando el cuarto lugar en la NFL tanto en yardas totales (309.0) como por pase (194.5) permitidas por juego, y el elenco de apoyo de Mayfield (posiciones de línea/habilidad ofensiva) ha sido devastado por las lesiones.

2.- ¿Russ cocina en las vacaciones?

El entrenador en jefe de Denver, Nathaniel Hackett, ya ha dicho que Russell Wilson volverá a estar bajo el centro el domingo. Wilson ha sido muy decepcionante, por decir lo menos, pero salvo que suceda algo imprevisto, él y los Broncos están atrapados el uno con el otro. No ayuda que el suplente Brett Rypien llevó al equipo a una victoria la semana pasada (aunque contra los cardenales golpeados y oprimidos) con Wilson al margen. Estos últimos juegos tratarán de establecer un impulso para el veterano y luego borrarán toda la temporada de su memoria. Wilson tiene solo 11 pases de touchdown en 12 juegos y se enfrentará a una defensa de los Rams que se puede tener en el aire (227.1 ypg, 21). Jerry Jeudy ha estado produciendo con Courland Sutton fuera, así que eso es positivo. Esto también servirá como una especie de mini-reunión con Wilson enfrentándose al ex compañero de equipo de los Seahawks, el apoyador Bobby Wagner. Después de 10 años, el seis veces primer equipo All-Pro fue liberado por Seattle en marzo y firmó con Los Ángeles. Si bien la temporada ha sido una decepción en general para los Rams, Wagner sigue siendo uno de los mejores en su posición, liderando al equipo en tacleadas con 118, además de cinco capturas y una intercepción.

3.- ¿Qué equipo se castiga en Navidad?

Las preocupaciones de los mariscales de campo de ambos equipos ponen más énfasis en los juegos terrestres. El problema es que ni Los Ángeles ni Denver han sobresalido en ese aspecto tampoco. Los Rams ocupan el puesto 30 en la liga con 85.1 yardas terrestres por juego, ya que el líder corredor Cam Akers tiene un promedio de solo 3.5 yardas por acarreo. Los Broncos no están mucho mejor con 107.8 yardas por tierra por juego, ya que han tenido que alternar entre corredores luego de una lesión que terminó con la temporada de Javonte Williams en la Semana 4 y liberar a Melvin Gordon a fines de noviembre. El oficial Latavius Murray lidera al equipo en carreras con 510 yardas, pero tiene un promedio de 4.1 yardas por acarreo y solo tiene tres carreras de más de 20 yardas en sus nueve juegos con Denver. También está lidiando con una lesión en el pie que ha limitado su participación en la práctica esta semana. Además de eso, tanto los Rams como los Broncos están clasificados entre los 15 primeros cuando se trata de la menor cantidad de yardas terrestres permitidas por juego. Es posible que no haya mucha ofensa en el SoFi Stadium en Navidad.

Los Ángeles Rams vs Denver Broncos en VIVO

Ver este juego será como tener carbón en la media, ya que no puedo imaginar que muchas personas tengan jugadores de fantasía de ninguno de los equipos y los fanáticos que miran desde casa pueden estar viendo «A Christmas Story» en TBS en su lugar. Si alguna vez hubo un partido que mereciera terminar en empate, sería este. La única cualidad redentora es que no está afuera y los jugadores no se congelarán. Por desgracia, si no hay un empate, eso significa que alguien tiene que ganar, así que elegiré a Denver, ya que los Broncos ganaron la semana pasada.

Predicción: Broncos 20, Rams 16

