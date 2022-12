[Vídeo] Las primeras palabras de Endrick como jugador del Real Madrid

Noticias

Endrick, el reciente fichaje estrella del Real Madrid, habló por primera vez ante los medios después de que se anunciara su contratación por la Casa Blanca y reveló porqué tomó la decisión.

“El Real Madrid es un equipo muy grande, que Vini me había mandado mensajes y me dio más esperanzas. Cristiano también, que es mi ídolo, jugó en el Real Madrid. Por eso escogí el Real Madrid”, empezó diciendo.

“Estoy muy feliz, agradezco mucho a Dios pero tengo los pies en el suelo. No he ganado nada todavía. Agradezco mucho a Dios por el presente, el futuro solo a Dios le pertenece. En 2024 cuando vaya al Real Madrid espero hacer buenas temporadas”, añadió.

Desde ya apoya al Madrid: ““Por el momento estoy en el Palmeiras, pero estaré apoyando de lejos. Que Vini, que es mi amigo, haga una gran temporada, Éder, Rodry… y que el Real Madrid pueda ganar más Champions Leagues, Ligas y la Supercopa ahora”.

Sobre la amistad con Vinicius Jr: “Varios consejos. No podría ni hablar aquí porque han sido muchos consejos, estaría aquí contándolo mucho tiempo, los guardo para mí. Pero no me ha dado consejos solo para ahora sino para toda mi vida. Es mi amigo y creo que esta amistad va a durar muchos años”.

También habló con otros miembros del Madrid: “Hablé con Ancelotti, con Rodrygo, con Éder, con los brasileños. Agradezco mucho a Dios por todo lo que pasa en mi vida y espero que todavía vengan muchas cosas buenas, pero hay que mantener los pies el suelo, tener humildad y perseverar”.

